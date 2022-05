Dopo vari “tira e molla” i mercati sembrano pronti per un’ulteriore discesa di almeno il 10%. Cosa attendere per questa settimana borsistica? Dovrebbe vedere formarsi il massimo nella gironata odierna e poi si dovrebbero regsitrare nuove vendite fino a venerdì, giorno di minimo settimanale.

Di giorno in giorno, andremo a mantenere il polso della situazione. La nostra attenzione verrà posta sui setup che scadranno 11 e 13 maggio. In queste date si potrebbero formare anche swing di inversione rialzista. Infatti, nonostante tutto sembri puntare al ribasso, alcuni oscillatori sembrano indicare che a Wall Street è ancora possibile una ripartenza al rialzo.

Procediamo per gradi.

I prezzi di chiusura della giornata di contrattazione degli indici americani del giorno 6 maggio sono stati i seguenti:

Dow Jones

32.899,38

Nasdaq C.

12.144,66

S&P 500

4.123,34.

A Wall Street è ancora possibile una ripartenza al rialzo. I livelli da monitorare

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 33.056. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 34.118.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 12.359. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 12.985.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 4.158. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.309.

Posizione di trading multidays in corso e segnale dei nostri Trading Systems sugli indici americani

Short in corso dal 6 maggio.

Fin dove si potrebbe continuare a scendere?

Fino a quando non si formerà inversione rialzista duratura, gli obiettivi che potrebbero essere raggiunti per/entro il 5 luglio sono i seguenti:

Dow Jones

30.200

Nasdaq C.

10.800

S&P 500

3.933.

Un titolo in discesa

Citigroup (NYSE:C), ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 51,62 in rialzo dello 0,60% rispetto alla seduta precedente.

Tendenza in corso ribassista. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 53,43, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 47,45/46,97.

