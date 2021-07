Luglio è appena iniziato e con lui i saldi estivi. Durante la prima sessione di shopping salutare abbiamo trovato il costume dei nostri sogni. Il problema è che non è disponibile la nostra taglia. Ma niente paura. Possiamo procedere comunque con l’acquisto e far diventare il costume perfetto per il nostro fisico. Ecco i migliori trucchetti per stringere o allargare velocemente il costume da bagno.

Come stringere il costume da bagno

Se vogliamo stringere un bikini ci serviranno soltanto un paio di forbici, un ago e del filo, possibilmente del colore del costume.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Prendiamo il reggiseno e proviamolo. Il primo trucchetto per stringerlo è quello di annodare le spalline alla misura giusta e tagliare le eccedenze dai nastri. Basteranno un taglio con le forbici e un piccolo nodo alle estremità per evitare che si sfilacci.

Per accorciare lo slip servirà un pizzico di manualità in più. Slacciamo i nodi sui fianchi e stendiamo il costume su un piano. A questo punto prendiamo le misure e valutiamo la quantità di stoffa in eccesso. Segniamo il punto in cui andremo a tagliare e procediamo seguendo la forma del costume. Facciamo sempre attenzione a non piegare lo slip mentre tagliamo.

Una volta eliminata la stoffa in eccesso ci basterà usare il filo e ricucire dalla parte interna. In pochi minuti il costume ci calzerà a pennello.

Ecco i migliori trucchetti per stringere o allargare velocemente il costume da bagno: come allargare

Se il costume è leggermente troppo stretto possiamo provare ad allargarlo con il lavaggio. Mettiamolo in una bacinella con acqua fredda, shampoo o balsamo. Lasciamo agire per qualche minuto il detergente e poi togliamolo. Adesso dobbiamo inserire all’interno del costume qualcosa che lo tenga ben tirato. Prendiamo un phon e iniziamo ad asciugare. Le fibre si allenteranno piano piano anche se sono sintetiche.

In alternativa possiamo ricorrere ancora una volta ad ago, filo e forbici. Prendiamo un elastico dello stesso colore del costume e sostituiamolo con quello originale. Altrimenti possiamo tagliare gli slip ai fianchi e inserire due elastici ai lati. Annodandoli insieme aggiungeremo anche un tocco di classe al nostro indumento.

E se non siamo riusciti nell’operazione abbiamo sempre l’opzione del riciclo creativo per dare nuovo colore al nostro outfit estivo.