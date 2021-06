A tutti è capitato durante il cambio di stagione estivo di trovare un vecchio costume da bagno di cui avevamo dimenticato l’esistenza. Magari è rovinato o semplicemente non ci piace più. Ma resistiamo alla tentazione di buttarlo nel cestino e leggiamo questo articolo. Smetteremo di buttare i vecchi costumi da bagno dopo aver scoperto cosa possiamo farci. E servono solo ingegno e creatività.

Tovaglie e gioielli coloratissimi con i costumi da bagno

Sembra incredibile ma il nostro vecchio costume può diventare una coloratissima tovaglia adatta alle colazioni estive. Togliamo i punti delle cuciture e tagliamo il costume a strisce della stessa lunghezza larghe uno o due centimetri Arrotoliamole per renderle più resistenti e facciamo passare un filo alle estremità. Stringiamo il “telaio” e la tovaglietta è pronta.

In alternativa possiamo trasformare i costumi in gioielli. Ritagliamo i costumi e prepariamo anche in questo caso delle strisce di tessuto. Arrotoliamole e infiliamo delle perline o dei ciondoli. Abbiamo appena creato un bellissimo bracciale da sfoggiare in spiaggia. Se abbiamo a disposizione più costumi possiamo lavorare di fantasia. Prepariamo più strisce e intrecciamole tra loro a forma di treccia. Se sono abbastanza lunghe ci basterà acquistare una chiusura, annodare i lembi e mettere al collo. Stupiremo tutti con la nostra collana nuova.

Smetteremo di buttare i vecchi costumi da bagno dopo aver scoperto cosa possiamo farci: creiamo una borsa e un sacchetto porta odori

Con un costume intero in lycra possiamo creare una bellissima borsa per il mare. Come? Ci basterà tagliarlo all’altezza del seno e dei fianchi. Completata questa operazione prendiamo il tessuto rimanente, foderiamolo e cuciamo le due estremità. Se ce la caviamo con la sartoria possiamo anche chiuderla con una cerniera o cucire dei manici in legno.

L’ultima idea di riciclo creativo è quella di trasformare i costumi in sacchetti per profumare armadi e cassetti. Prendiamo un bikini e togliamo l’imbottitura. A questo punto possiamo cucire le due coppe e usare le bretelle come gancio. Mettiamo all’interno un pot-pourri o dei fiori di lavanda e il gioco è fatto.