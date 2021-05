Purtroppo, nessuno sceglie cosa avere in testa. C’è chi ha i capelli lisci e li vorrebbe ricci, chi biondi e ama il castano etc. Ma per coloro che hanno pochi capelli, la questione è più complessa. Avere una chioma abbondante è sinonimo di salute. Tuttavia esistono persone i cui capelli sono particolarmente sottili e radi.

Questa caratteristica per alcuni diventa un serio problema psicologico. Ma non bisogna arrendersi. Infatti, esistono più soluzioni per far sì che i capelli acquistino volume e appaiano più folti. Tra questi, ecco i migliori tagli donna per chi ha pochi capelli per farli apparire folti e voluminosi senza rinunciare all’acconciatura alla moda.

I consigli dei parrucchieri delle star

Le celebrità trovano tutti i trucchi per apparire sempre più belle e perfette. Non può mancare lo stilista perfetto capace di rendere sublimi i loro capelli. Da qualche tempo, proprio i professionisti delle star hanno deciso di rivelare qualche segreto del loro successo.

Esistono i tagli per chi ha capelli ricci e indomabili, per le donne che hanno passato i 50 anni e così via. Anche per chi possiede capelli troppo fini o poco numerosi esistono i tagli perfetti.

È ancora una volta vince il capello corto. Non si tratta di semplificare o avere il look da maschiaccio. Le variabili e gli stili sono tantissimi e si adattano perfettamente alle caratteristiche della persona.

Ecco i migliori tagli donna per chi ha pochi capelli per farli apparire folti e voluminosi senza rinunciare all’acconciatura alla moda

L’obiettivo è dare volume uniforme e densità ai capelli, specialmente quando tendono a crescere a chiazze. Il primo taglio è una reinterpretazione del tradizionale caschetto. Questo risolve tutto lasciando i capelli più lunghi tra le orecchie e l’attaccatura, creando una massa maggiore di capelli.

È poi c’è il caschetto che, invece di essere lasciato lungo dietro, viene scalato. Davanti ecco una bella frangia dritta che crea volume. Anche il ciuffo ha lo stesso obiettivo. Esso crea un’onda di capelli che camuffa le zone più rade e crea un effetto leggermente gonfio sulla testa.

Per i tagli più lunghi, invece, è bene scanalare i capelli nella zona bassa e non sfilacciarli. La scanalatura elimina possibili appiattimenti e vuoti.