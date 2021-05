L’attesa che si asciughino i vestiti appena lavati è spesso una scocciatura. Magari necessitiamo di mettere un abito che però è ancora umido. D’inverno questo è un problema ricorrente. Le basse temperature, infatti, non permettono ai panni di asciugarsi velocemente. Finalmente con la bella stagione si pensa di aver risolto questo problema. Con il caldo e il sole pensiamo subito a mettere lo stendino in terrazzo. Ma attenzione a mettere i panni stesi in balcone perché potrebbe essere un pericolo per alcuni per questo motivo.

Sembrerebbe la cosa migliore

Se pensiamo a stendere i panni fuori casa all’aria aperta ci vengono in mente solo dei benefici. Come prima cosa il calore e il vento sicuramente faranno asciugare prima i vestiti. Inoltre, l’aria e il sole eviteranno che si formi quell’odore di umido sui capi. Sotto questi punti di vista sembrerebbe la cosa migliore da fare. Invece bisogna fare attenzione a mettere i panni stesi in balcone perché potrebbe essere un pericolo per alcuni per questo motivo.

Occhio alla stagione

Il problema è il contatto con determinati agenti esterni. Ciò che rappresenta un rischio per stendere fuori i panni è il polline. Siamo ancora a maggio ed è ancora il periodo in cui queste polveri volano nell’aria in grandi quantità. Se mettiamo lo stendino sul balcone il polline può depositarsi sui panni. Il male minore è che i vestiti possano sporcarsi, impolverarsi. Soprattutto se si parla di polline giallo. Più importante è invece l’effetto sulle persone allergiche. In questo modo infatti porteremo queste polveri dentro casa. E peggio ancora staranno sui vestiti che indosseremo. E se siamo allergici questo potrebbe portare ad un incremento di tutta la sintomatologia associata al tipo di allergia. Perciò aspettiamo ancora un po’ che la stagione dei pollini termini per stendere fuori i panni se siamo o viviamo con persone allergiche.