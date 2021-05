Uno degli aspetti culturali più importanti per il futuro è quello di far avvicinare i giovani alla letteratura e ai libri. Infatti, i millennials, pur essendo totalmente a loro agio nel mondo della tecnologia e dei software, sembrano un po’ più fragili nell’analizzare in maniera critica e costruttiva le esperienze che condividono.

Da questo punto di vista, certamente, la narrativa (intesa anche come serie TV, o narrazione cinematografica), la poesia e la scienza, possono rappresentare un passaggio importante per aumentare la loro consapevolezza della realtà. Un mezzo importante per parlare con i più giovani è quello di utilizzare i loro stessi mezzi di comunicazione. Ecco i migliori libri da leggere assolutamente entro l’anno suggeriti dagli influencer di Tik Tok.

Tik Tok

Tik Tok è un social media che negli ultimi mesi è stato al centro di una grande visibilità grazie (o a causa) della formidabile pervasività. Soprattutto tra i ragazzi di questa fascia di età.

Si è pensato, tra tentativi e fallimenti, che promuovere i libri di narrativa e di letteratura su Tik Tok, sia per una pulsione educativa e culturale, sia per sollecitare una nuova fascia di mercato che avrà grandi possibilità in futuro. Nulla si è mosso, in termini di fatturato e di visibilità (in altre parole, in termini di follower), fin quando non sono stati gli stessi millennials a prendere parte a questo tentativo.

Bool Tok

Già da diversi mesi, nei paesi anglosassoni e in particolare in America, gli adolescenti stanno sovvertendo le classifiche dei libri, attraverso dei portali virtuali (guidati dall’hashtag Book Tok). Ci si è accorti, per esempio, che libri pubblicati negli anni precedenti sono tornati improvvisamente in vetta alle classifiche. Sopprattutto grazie al tam tam tra i giovanissimi e alle recensioni dei Book Toker. Ecco, dunque, che i migliori libri da leggere assolutamente entro l’anno suggeriti dagli influencer di Tik Tok diventano parte integrante del mutamento. Il New York Times fa per l’esempio del libro La canzone di Achille di Madelein Miller, pubblicata in Italia da Marsilio.

Ecco i migliori libri suggeriti dagli influencer di Tik Tok

Anche in Italia, sebbene in maniera meno marcata, si sta evidenziando questa tendenza. Alcuni titoli stanno diventando virali. Al fianco di tutta l’editoria fantasy, emergono i Malavoglia di Verga, l’immancabile D’Avenia. Ma anche libri di grande spessore intellettuale, come per esempio quelli di Tony Morrison, per esempio, o Bolano. Oppure di scrittori di nicchia come Ragli di Greco o Fervore di Emanuele Tonon. Basterebbe connettersi a Tik Tok per scoprire la grande vivacità e curiosità dei millennials.