Il Regno Unito è uscito dall’Unione Europea, sono trascorsi mesi ormai, eppure l’inglese rimane la prima lingua di scambio tra i cittadini del mondo. Molti non lo conoscono o lo conoscono poco e trovano il suo apprendimento alquanto arduo. I consigli che si trovano in internet sono numerosi, ma ecco i 5 più efficaci su come diventare madrelingua inglese, o quasi, in poco tempo.

Guardare la TV in lingua

E precisamente guardare cartoni animati in lingua inglese, ma non bisogna scegliere a caso. L’inglese parlato deve essere semplice ma non infantile nella struttura delle frasi e nei concetti. Cartoni come Peppa Pig, Charlie and Lola oppure Hey Duggee hanno anche il vantaggio di una pronuncia a dir poco fantastica. Sul canale online della BBC sono disponibili anche le puntate di un programma utilissimo intitolato Do you know? Meraviglioso!

Praticare la lingua

Rapidamente si sta diffondendo una pratica soprattutto nelle grandi città: lo scambio di lingue. Si trova qualcuno che parli bene inglese interessato a imparare l’italiano e il gioco è fatto. Si può decidere di incontrarsi per 2 ore, per esempio, e conversare prima in una lingua poi in un’altra, oppure leggere insieme, addirittura studiare. Ci sono diversi siti che offrono questi scambi, ma resta valido anche il metodo tradizionale del messaggio in bacheca all’università.

Leggere in lingua

È consigliabile scegliere il libro da leggere in inglese in base al proprio livello. Sono ottimi i libri della collana Easy Reader, classici della letteratura rivisitati per una lettura con diversi gradi di difficoltà. Anche molti libri per ragazzi (10 – 13 anni) hanno un inglese molto lineare e possono risultare avvincenti anche per un pubblico adulto.

Ascoltare la musica

Come diventare madrelingua inglese, o quasi, in poco tempo se non ascoltando musica in lingua originale! Basta scegliere un cantante che piaccia molto in modo che l’ascolto sia piacevole anche se ripetuto, e leggere il testo mentre si ascolta.

Viaggiare

Un metodo però funziona più degli altri: viaggiare. Viaggiare in quei paesi dove la lingua inglese è parlata. Buon viaggio!