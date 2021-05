Quante volte per dare maggior sapore a minestre, contorni e pasta utilizziamo particolari erbe raccolte nei campi. Però, prima di raccogliere le erbe selvatiche commestibili dobbiamo conoscerle altrimenti in cucina rischiamo veramente grosso. Chi ama dilettarsi in cucina, parallelamente, dedica molta cura alla preparazione dei piatti perché vuole ottenere sempre il massimo. Non basta saper solo cucinare ma anche adoperare i prodotti giusti. Per dare maggiore sapore alle pietanze è necessario saper fare foraging, cioè cogliere le giuste erbe selvatiche. In questo modo il piatto da preparare sarà a prova da chef stellato.

Informarsi

Questa attività “pre cucina” ha molti rischi poiché non tutti hanno conoscenza in materia di erbe selvatiche. Non tutte le specie fanno al caso nostro e dunque bisogna saper individuare con attenzione quali erbe raccogliere. Chiunque voglia fare il fai da te dovrebbe stare molto attento a non incorrere in errori fatali.

Attenzione a quale erba selvatica raccogliamo

Raccogliere un’erba sbagliata e cucinarla può portare alla morte. Le ultime vicende di cronaca nera hanno raccontato della morte di un uomo che ha mangiato un piatto con colchino d’autunno, un croco simile allo zafferano. Ebbene, questi due fiori si somigliano molto ma uno è commestibile l’altro decisamente no.

Perciò, le prime volte meglio non avventurarsi da soli nella raccolta delle erbe selvatiche perché è molto alto il rischio di portare a casa la pianta velenosa.

Nel raccogliere le erbe selvatiche va riservata la stessa attenzione come per i funghi, perciò è consigliato anche consultare manuali di etnobotanica.

Le erbe più ricercate

Le erbe selvatiche maggiormente utilizzate per dare sapore ai propri piatti sono le ortiche, il tarassaco, la borragine e la silene bubbolina.

Dove trovare erbe selvatiche straordinarie

I posti lontani dalle strade trafficate, prive di smog e industrie sono i luoghi ideali per trovare erbe selvatiche straordinarie. Un errore che molti commettono è di prendere particolari erbe vicino ai ruscelli. Purtroppo, non è un posto incontaminato perché a monte il ruscello ha incontrato le malghe. Ebbene, una volta sicuri di aver preso la pianta corretta, bisogna lavare accuratamente ed eventualmente per la presenza di terra ci viene in aiuto il bicarbonato.

