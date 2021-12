Le feste sono iniziate e in molti di noi stanno cenando e pranzando con amici e parenti. In questi giorni tutti noi mangiamo più del solito ed è impossibile dire di no ai cibi della tradizione. Panettoni, arrosti e spumanti sono irrinunciabili per moltissimi che amano festeggiare coi propri cari.

Dopo pranzo e cena, però, la pesantezza e il gonfiore possono farsi sentire, per questo è bene favorire la digestione con alcune bevande. Possiamo consumare delle tisane digestive o del granulato effervescente. In molti, però, amano consumare gli amari digestivi, un’alternativa alcolica efficace e gustosa. Oggi, perciò, vedremo quali sono i migliori digestivi della tradizione per combattere la pesantezza dopo il cenone.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Un concentrato di erbe perfette per digerire

Una particolarità della culinaria italiana sono i liquori digestivi da consumare a fine pasto. Questi liquori sono realizzati seguendo antiche ricette con miscugli di erbe, radici e spezie. Si tratta, spesso, di prodotti regionali che usano ingredienti del territorio lavorati secondo antichi procedimenti.

Oggi vogliamo citare alcuni tra gli innumerevoli amari italiani che possiamo scegliere da offrire ai nostri ospiti durante le feste natalizie.

Iniziamo citando un liquore amaro che può essere anche realizzato a casa. Si tratta del liquore alla liquirizia, tipico delle regioni dell’Italia centrale. La liquirizia avrebbe proprietà digestive ed è perfetta per pulire la bocca alla fine di un pasto.

Un altro liquore che possiamo scegliere è un amaro piemontese, amatissimo nella regione. Si tratta dell’amaro San Simone, realizzato con un mix di decine di erbe e spezie. Il suo sapore amaro e il suo gusto forte e balsamico lo rendono perfetto per digerire anche i pranzi più pesanti.

Ecco i migliori digestivi della tradizione per combattere la pesantezza dopo il cenone

Un altro gruppo di liquori amatissimi come fine pasto son quelli realizzato a partire da erbe alpine come il genepì e la genzianella. Queste erbe sono amare e balsamiche e favoriscono la digestione e il rilassamento. Sorseggiare un bicchierino alla fine dei pasti può rendere più semplice lo smaltimento delle portate.

Terminiamo la nostra lista di liquori con un classico italiano amatissimo dai nostri nonni ma ora meno popolare. Si tratta del rabarbaro. Una radice amarissima, appunto il rabarbaro, dà vita a questo liquore perfetto come digestivo, tradizionalmente servito con del ghiaccio.

Se amiamo il gusto di questi liquori ma non amiamo l’alcol, possiamo seguire questo trucco. Dovremo semplicemente diluire un bicchierino di amaro con dell’acqua bollente e mescolare. In questo modo l’alcol sarà praticamente impercettibile e percepiremo solo il gusto amaro e balsamico del liquore.

Approfondimento

È arrivata l’ora di preparare in casa il liquore di Natale dal gusto unico e pronto in pochi giorni.