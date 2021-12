Se durante l’anno l’attenzione di molte donne è rivolta al proprio look, figuriamoci durante particolari occasioni. C’è, infatti, una ricerca continua di seguire le mode, mantenendo il proprio stile e la propria personalità.

L’outfit perfetto, infatti, non consiste solo in pantaloni, gonne e maglie, ma soprattutto dall’uso di accessori. Più sono originali e inaspettati, più li sfoggiamo con grande soddisfazione. L’importante è sempre sentirsi a proprio agio e belle, mantenendo il proprio stile.

Quest’anno i colori, anche metallizzati, sono dei veri protagonisti, sia per i capi d’abbigliamento, che per i vari accessori, utili ad arricchire ed abbellire tutto il look.

Per le feste chi non vuole sfoggiare l’abito più bello? Tutti vorremmo essere al top e più affascinanti che mai. Se già abbiamo scelto il vestito più luccicante o un elegante completo, non resterà che abbinare qualche dettaglio alla moda.

Ecco l’ultima moda che sta spopolando per un look originale e non sono collane

Non è detto che per piacere e seguire le tendenze del momento dobbiamo necessariamente indossare gioielli preziosi. Per abbellire il nostro outfit a regola d’arte non dovremo obbligatoriamente indossare importanti collier, ma semplicemente scegliere bene.

Sta letteralmente facendo impazzire molte donne un accessorio totalmente rivisitato e ricco di personalità. Infatti, ecco l’ultima moda che sta spopolando per un look originale e non sono collane, ma orecchini.

A qualsiasi età possiamo scegliere tra vari tipi, eccentrici o meno, adatti a tantissime occasioni, anche la sera di Natale e il Capodanno.

Quelli che attirano maggiormente l’attenzione sono quelli a forma di orsacchiotti e bambole, più indicati per giovani donne.

Quelli che hanno come tema principale la Natura, però, possono essere indossati anche dopo gli “anta”. Quindi, orecchini a forma di piccoli fiorellini, funghi, alberi, foglie, ma anche le intramontabili e semplici mezze lune. Di grande successo anche quelli a forma di ganci o lucchetti, realizzati in argento, di piccole o grandi dimensioni.

I più chic

Per gli eventi più speciali e per avere un tocco di luce con eleganza non potremo rinunciare ad indossare degli orecchini a frange luccicanti. Realizzati con brillantini con più file lunghe fino a toccare quasi le spalle.

Se preferiamo altri tipi di disegni, come cerchietti o ovali, scegliamo quelli con i colori dell’arcobaleno, brillanti e allegri. Ancora più raffinati e di gran classe i cerchi bold, ovvero molto spessi. In alternativa, optiamo per eleganti orecchini a filo impreziosite con perle scaramazze, irregolari, ognuna sarà diversa dall’altra.