Le festività natalizie sono alle porte e molti di noi stanno già pensando al menù natalizio. Tra panettoni, primi e secondi, tutti noi teniamo a cucinare il meglio per la nostra famiglia e i nostri invitati.

Se tutti hanno piatti che ogni anno preparano per una tradizione di famiglia, in molti amano sperimentare nuove ricette per stupire gli invitati.

Oggi vogliamo focalizzarci sulla fine del pasto e in particolare sul liquore digestivo da offrire. Certo, in molti amano i classici amari della tradizione, a base di erbe e spezie che favoriscono la digestione e riempiono il palato con un aroma unico.

Noi, però, vogliamo proporre qualcosa di diverso, ovvero una ricetta per preparare in casa un liquore delizioso per la fine dei pasti. Ecco perché è arrivata l’ora di preparare in casa il liquore di Natale dal gusto unico e digestivo pronto in pochi giorni.

Due ingredienti per un risultato incredibile

Per preparare il liquore avremo bisogno di due semplici ed economici ingredienti. Innanzitutto, ci servirà un liquore superalcolico dal gusto neutro, come della vodka, della grappa o del rhum. Poi avremo bisogno di due melagrane, il frutto che darà gusto e colore al nostro liquore.

Innanzitutto, dobbiamo lavare le melagrane, sbucciarle e sgranarle. Ora mettiamo i chicchi in un recipiente in vetro pulito ed asciutto. Sopra ai chicchi rossi versiamo un litro del liquore che abbiamo scelto.

Mescoliamo con un attrezzo pulito e chiudiamo il contenitore che riporremo in un angolo buio della cucina per almeno 4 giorni. Per favorire l’estrazione dei succhi dai chicchi di melagrana possiamo periodicamente scuotere il contenitore.

È arrivata l’ora di preparare in casa il liquore di Natale dal gusto unico e pronto in pochi giorni

Dopo almeno 4 giorni vedremo come il liquore che abbiamo usato si è tinto di un colore rosso brillante, mentre i chicchi hanno perso il loro caratteristico colore.

Ora possiamo filtrare il liquido con della carta filtro specifica per liquori, in modo da rimuovere i residui della frutta. Una volta terminata l’operazione possiamo versare il liquore in bottiglie sterili che potremo poi portare direttamente a tavola.

Il liquore alla melagrana è perfetto per la fine dei pasti, con il suo dolce sapore pulisce la bocca e favorisce la digestione anche dei pasti più abbondanti.

