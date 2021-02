In genere, è bene stare attenti agli orari dei pasti. Essi dovrebbero essere abbastanza regolari in modo da non sconvolgere i nostri ritmi fisiologici (di cui parliamo anche qui). Inoltre, bisogna stare attenti a cosa si mangia negli spuntini, e quando.

Ma in mezzo a tutti questi buoni propositi, a volte ci perdiamo. Succede infatti che gli impegni della nostra vita ci portino, ad esempio, a cenare molto tardi. E questo è un problema perchè rischia di farci ingrassare, poichè non smaltiamo correttamente le calorie prima di andare a dormire. Non solo, ma il nostro sonno ne risulta disturbato, agitato. Bisogna quindi stare attenti in queste situazioni, e sapere bene cosa mettere nel piatto in queste situazioni. Ecco i migliori cibi per dormire bene anche se si cena tardi.

Un problema di metabolismo

Il nostro metabolismo la sera è più attivo che la mattina, e questo ci può portare ad essere estremamente affamati per cena. Il problema è ovviamente più grande se si mangia molto tardi. Perchè ancora più importante trovare il modo per evitare un apporto calorico eccessivo in queste ore. Così si evitano disastri a livello di linea e di qualità del sonno.

Un’insalatina leggera

È chiaro che una semplice insalata risulta molto digeribile. Un consiglio facile è quello di prepararne una con pomodori e mozzarella, magari impreziosita da un po’ di olio ed origano. Un’altra insalata gustosa ma leggera può essere composta da tonno e qualche verdura, come carote e fagiolini.

Le altre alternative

Si può anche preparare un piatto di carne, purchè non sia troppo grassa. Per cui lasciamo da parte filetti di manzo o costine di maiale, e concentriamoci sulla carne magra. Possiamo ad esempio saltare un padella un po’ di petto di pollo, insaporendolo con qualche erba aromatica. Oppure usare sempre il pollo con un po’ lattuga per una ceasar salad light.

E restano poi i classici dell’inverno: zuppe e minestroni di legumi a piacimento. E poi, l’immancabile frutta a fine pasto.

Dunque ecco i migliori cibi per dormire bene anche se si cena tardi. Leggerezza e semplicità per una notte tranquilla.