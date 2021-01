La nostra vita può essere frenetica e stressante. Possiamo avere mille cose da fare: lavoro, scuola, figli, impegni extra-lavorativi, tutti abbiamo un grande numero di impegni che ci portano via del tempo. Per questa ragione tutti cerchiamo di ridurre lo stress e ritrovare il benessere.

E così alcuni, per avere qualche ora di più di veglia, decidono di ridurre le ore di sonno. Magari lo fanno perchè al termine di una lunga giornata lavorativa si vogliono ritagliare più tempo di svago.

Però ammettiamolo: c’è chi danneggia il proprio sonno senza avere grandi impegni. Alcuni infatti si lasciano semplicemente conquistare da una serie su Netflix e guardano stagioni intere di serie tv durante la notte.

L’errore che si commette

Ciò che si sbaglia in tutto questo è ritenere che si possano recuperare le ore di sonno perse in settimana durante il weekend. La scienza indica infatti che questo modo di fare ha effetti negativi sul nostro corpo, e danneggia il nostro metabolismo. Per dimagrire e dormire bene bisogna liberarsi di questa idea sbagliata: uno studio lo conferma.

I risultati dello studio

Un gruppo di ricercatori americani ha analizzato gli effetti di dormire poco durante la settimana, e poi di recuperare nel weekend. I risultati hanno mostrato che si crea una sorta di jet-lag che porta a vari effetti negativi. Tra essi, aumento di peso, peggior utilizzo dell’insulina del corpo, e squilibri del naturale funzionamento dell’organismo. Insomma si tratta di non sentirsi riposati, ma anche di avere problemi fisici che ci possono portare ad ingrassare.

I ricercatori hanno studiato due gruppi di persone: il primo dormiva poco in settimana e non recuperava durante il weekend. Il secondo invece faceva lunghe dormite nel fine settimana per recuperare il sonno perso.

I risultati hanno sottolineato differenze tra i due gruppi, ma non molto grandi: quindi anche dormire di più nel weekend non è una soluzione sufficiente.

Per dimagrire e dormire bene bisogna liberarsi di questa idea sbagliata, ed iniziare ad avere cicli di sonno davvero sani. Insomma è necessario cercare di dormire un po’ di più in settimana ed un po’ meno nel weekend, per evitare un jet-lag dagli effetti nefasti.