Le frittelle di mele sono un dolce soffice e buonissimo, che verrà amato da tutta la famiglia. Si tratta di nuvolette di pasta, che si sciolgono in bocca, arricchite con pezzetti di mela aromatizzata alla cannella. Sono pronte in pochi minuti e hanno un costo bassissimo.

È uno di quei dolci che ognuno di noi porta nei propri ricordi d’infanzia, magari grazie ad una nonna speciale. Le frittelle, infatti, sono presenti in tutte le cucine regionali d’Italia. A quanto pare erano già conosciute ai tempi dei Romani. Ma vediamo come preparare queste soffici nuvolette di mele e cannella.

Ingredienti

a) Due mele;

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

b) 350 grammi di farina tipo 00;

c) due uova;

d) 70 grammi di zucchero;

e) 300 ml di latte;

f) una bustina di lievito per dolci;

g) ½ limone;

h) zucchero a velo e cannella, quanto basta;

i) olio di semi di girasole per friggere.

Procedimento

La prima cosa da fare è sbucciare le mele e tagliarle a cubetti, irrorare con il succo di limone per non farle annerire, mescolare e mettere da parte.

In una ciotola capiente, sbattere con una frusta uova, zucchero e latte. Aggiungere poco alla volta la farina e il lievito, aiutandosi con un setaccio. Mescolare bene gli ingredienti con la frusta per ottenere una pastella liscia e ben amalgamata.

Aggiungere le mele tagliate a pezzetti e un pizzico di cannella (più o meno, in base ai propri gusti) e mescolare tutto per bene. Mettere a scaldare un bel po’ di olio, in un tegame o una padella dai bordi alti. Aspettare che l’olio sia bene caldo, e con l’aiuto di due cucchiai, immergere le nuvolette poco per volta nell’olio.

Fare cuocere per pochi minuti su ambo i lati. Scolare bene le frittelle su carta assorbente. Una volta cotte, disporle su di un grande piatto da portata e spolverizzarle con un mix di zucchero a velo e un pizzico di cannella.

Ecco pronte le soffici nuvolette di mela e cannella. L’unico problema per quanto riguarda queste frittelle, sarà smettere di mangiarle.