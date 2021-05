In passato il nostro Ufficio Analisi ha pubblicato un report intitolato Safilo potrebbe triplicare il suo valore nel giro dei prossimi mesi. Da quel momento il titolo ha guadagnato oltre il 15%, ma non è ancora esploso al rialzo. Qui di seguito ecco i livelli che le azioni Safilo devono superare per finalmente esplodere al rialzo.

Come si vede dal grafico settimanale, sono ormai cinque settimane che le quotazioni stanno cercando di rompere al rialzo la forte resistenza in area 1,1 euro (I obiettivo di prezzo della proiezione rialzista in corso). Una chiusura settimanale superiore da questo livello, accompagnata da un segnale di acquisto dello Swing Indicator e/o del BottomHunter, farebbe decollare le quotazioni verso gli obiettivi successivi indicati in figura. Da notare che la massima estensione al rialzo si trova in area 1,5 euro per un potenziale rialzo di oltre il 40% rispetto ai livelli attuali.

Qualora, invece, ci fosse una chiusura mensile superiore a 1,425 euro, allora potremmo assistere anche a un’accelerazione nel lungo periodo per un potenziale rialzista del 200% (III obiettivo di prezzo localizzato in area 3,286 euro).

Solo una chiusura settimanale inferiore a 0,977 euro farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Da notare che secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è mantenere con un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione del 12% circa.

Ecco i livelli che le azioni Safilo devono superare per finalmente esplodere al rialzo: Le indicazioni dell’analisi grafica

Safilo Group (MIL:SFL) ha chiuso la seduta del 10 maggio a quota 1,09 euro in rialzo dello 0,93% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile