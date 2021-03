Dopo anni di cattive performance borsistiche, Safilo potrebbe triplicare il suo valore nel giro dei prossimi mesi. Sono queste le indicazioni che arrivano sia dall’analisi fondamentale che da quella grafica.

Dal punto di vista dei numeri la situazione del titolo si può riassumere in questi termini. Negli ultimi cinque anni Safilo ha perso circa il 90% di valore a fronte di un settore di riferimento che ha perso solo il 40%. Negli ultimi tre mesi, invece, i rapporti di forza si sono invertiti con le azioni dell’azienda degli occhiali che hanno guadagnato il 21% a fronte di un settore di riferimento che ha guadagnato solo il 4%.

Anche il fair value di Safilo, quantificato circa 2,7%, esprime una forte sottovalutazione se confrontato con le attuali quotazioni che si trovano in area 0,94 euro.

Per il resto gli analisti hanno un approccio cauto al titolo. Il consenso medio, infatti, è Hold, con un prezzo obiettivo in linea con le attuali quotazioni.

Safilo potrebbe triplicare il suo valore nel giro dei prossimi mesi: le indicazioni dell’analisi grafica

Safilo Group (MIL:SFL) ha chiuso la seduta del 2 marzo a quota 0,9435 euro in ribasso dello 0,37% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è rialzista sia sul time frame settimanale che su quello mensile con le quotazioni che si muovono versi gli obiettivi indicati in figura.

Lo scenario più probabile che si può immaginare è il seguente. Il rialzo prosegue fino in area 1,372 euro, massima estensione del rialzo sul settimanale e in prossimità del I obiettivo di prezzo in area 1,425 euro sul time frame mensile. Dopo di che ci sarà un ritracciamento propedeutico a una nuova ripartenza al rialzo verso area 3 euro per un potenziale guadagno dai livelli attuali del 200%.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 0,8 euro potrebbe mettere in crisi lo scenario rialzista appena descritto.

Time frame settimanale

Time frame mensile

