Il riciclo creativo ci permette di realizzare cose incredibili e spesso impensabili. Anche se spesso è difficile vederlo, gli oggetti anche una volta rotti possono rinascere per dar vita a qualcosa di nuovo e utile. Oggi prendiamo in esame un oggetto che possediamo tutti nelle nostre case: l’ombrello. Da oggi, infatti, non butteremo mai più gli ombrelli rotti dopo aver scoperto in quali incredibili modi possiamo riutilizzarli.

Particolari ghirlande

Possiamo realizzare una ghirlanda di fiori con un ombrello rotto. In che modo? Se prendiamo l’ombrello e lo riempiamo di fiori freschi o finti possiamo poi appenderlo al portone d’ingresso o in casa per ottenere un effetto wow. Dopo aver messo al suo interno i fiori, lo chiudiamo con un nastro in modo che i fiori restino fermi al loro posto.

Organizzare aiuole con gli ombrelli

Possiamo organizzare le aiuole dei nostri giardini usando un ombrello. Oltre ad essere esso stesso un elemento di decoro, possiamo sistemare l’ombrello al contrario (con il manico all’insù) per poi porre l’aiuola al suo interno. Un altro modo per usare l’ombrello è quella di interrare per qualche centimetro nel terreno il suo puntale e poi riempirne la cupola di fiori.

Giardino verticale

Probabilmente non ci abbiamo mai pensato, ma gli ombrelli rotti, vecchi o inutilizzati sono perfetti per realizzare un caratteristico giardino verticale. Possiamo fissare al muro dei ganci ai quali appendere gli ombrelli dall’impugnatura e al loro interno decorarli con fiori colorati.

Decorazioni sospese

Le decorazioni sospese sono oggetti di design che sono sempre più diffusi nelle nostre case: perché non usare degli ombrelli per realizzarle? Dopo averli riempiti di fiori o piccole piantine, dobbiamo munirci di fili trasparenti o spaghi di juta. Questi spaghi, che doneranno un effetto rustico all’ambiente, andranno appesi al soffitto: a questi poi agganceremo i manici degli ombrelli. Se abbiamo un ombrellino in pizzo l’effetto sarà elegante e sofisticato, ma possiamo farlo con qualsiasi tipo di ombrello. Infine, se vogliamo dare un effetto ancora più sbalorditivo, scegliamo delle piante o fiori a cascata per questa soluzione.

Non butteremo mai più gli ombrelli rotti dopo aver scoperto in quali incredibili modi possiamo riutilizzarli. Con il riciclo creativo qualsiasi oggetto trova nuova vita.

