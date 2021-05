Possiamo dire con certezza che gli asciugamani sono utilizzati quotidianamente in casa e per questa ragione tendono a rovinarsi e diventare vecchi dopo poco tempo.

Se vogliamo risparmiare, dobbiamo limitare le spese superflue e imparare a riciclare gli oggetti che abbiamo a disposizione, con idee geniali e creative.

Spesso tendiamo a non pensarci ma per il riciclo casalingo possiamo includere anche l’asciugamano.

Teniamo a mente che non dovremo mai e poi mai buttare gli asciugamani vecchi perché rimarremo sorpresi dal loro riutilizzo geniale in casa.

Metodologia

Potremo ad esempio creare delle presine per il forno a forma di guanto, fondamentali in cucina, utilizzando i vecchi asciugamani.

Se siamo già bravi con il taglio e cucito sarà semplicissimo, altrimenti sarà l’occasione giusta per imparare.

Basterà partire da un modello, disegnando su un cartoncino la forma del guanto della nostra misura.

Utilizziamolo poi ritagliato come linea guida per tagliare l’asciugamano, lasciando sempre qualche millimetro in più per la cucitura.

Ovviamente, realizziamone due asimmetrici e, una volta cucite le due parti, avremo realizzato la nostra presina.

In alternativa, se la realizzazione ci sembrerà troppo complicata, potremo realizzare delle semplici presine dalla forma quadrata.

Potremo creare anche dei tappeti da bagno, ideali per quando usciamo dalla doccia, operazione che richiede poca manualità grazie alla sua semplice realizzazione.

Il metodo più semplice e veloce consiste nell’usare il nostro asciugamano così com’è.

Dovremo semplicemente sagomarne il bordo e rinforzarlo ai lati con un orlo cucito a mano, se scivoloso potremo anche rivestirlo con un tessuto antiscivolo.

Altri utilizzi comuni

Il più comune consiste nel trasformare i nostri asciugamani vecchi in panni per le pulizie di casa.

Basterà ritagliarli opportunamente in pezzi a seconda dell’utilizzo desiderato, per esempio, gli asciugamani di spugna sono ottimi per asciugare le stoviglie o eliminare la polvere.

Altrimenti potremo ritagliarli in riquadri, sono straordinariamente utili per essere usati come panni per i pavimenti.

Mai e poi mai buttare gli asciugamani vecchi perché rimarremo sorpresi dal loro riutilizzo geniale in casa.