Quando sta per arrivare l’estate e prepariamo la valigia per le vacanze, pensiamo a cosa portarci per rilassarci al massimo. Creme solari, occhiali da sole e costumi da bagno non mancano mai, ma se andiamo al mare dovremmo anche pensare ad almeno un buon libro. Sì, perché sebbene amiamo praticare attività fisica e non stare fermi nemmeno un minuto, almeno nelle ore più calde della giornata la lettura di un buon libro è proprio la cosa giusta da fare. Leggere ci fa viaggiare ancora di più di quanto già facciamo e ci fa vivere vite diverse. Leggere ci rilassa e ci arricchisce allo stesso tempo, ed è dunque un’ottima abitudine anche al mare. Infatti, ecco i libri imperdibili sotto l’ombrellone che spopoleranno tantissimo questa estate.

Da Ilaria Tuti a Gleen Cooper

Come vento cucito alla terra è un romanzo di Ilaria Tuti che è un grandissimo omaggio al coraggio femminile. Si parla di situazioni molto pericolose e difficili da gestire in periodo di guerra, in cui alcune donne scelsero la carriera del chirurgo. Un ospedale interamente gestito da donne dove, alle classiche difficoltà dei tempi di guerra, si aggiungono quelle legate alla sfiducia generale degli uomini nei loro confronti.

Con La quarta profezia Gleen Cooper immagina una storia legata alle apparizioni di Fatima. Lucia Dos Santos è la custode del quarto segreto che la Madonna quasi trent’anni prima ha deciso di rivelarle. Si tratta di un segreto estremamente importante per il Mondo e Lucia sa che non può più tacere. Un bellissimo romanzo giallo che ci terrà incollati fino alla fine.

Ecco i libri imperdibili sotto l’ombrellone che spopoleranno sulle spiagge italiane

Il caso Alaska Sanders è un altro capolavoro dello scrittore svizzero Joel Dicker, che segue La verità sul caso Harry Quebert. Un giallo che si svolge alla fine degli anni ‘90, in una apparentemente tranquilla cittadina americana del New Hampshire. Invece, Benjamin Myers, con Blu come te, ci porta in Inghilterra, e specialmente nel Regno Unito. Una giovane di nome Melanie sparisce e il detective Jim Brindle, appena tornato da Londra, si interessa al caso. Tuttavia, condurre delle indagini in una cittadina piena di pregiudizi e molto chiusa è molto difficile. Questo libro non è solo un giallo, ma proprio una narrazione dei molti difetti dell’animo umano.

