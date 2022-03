I libri ci permettono di viaggiare anche stando seduti sulla propria poltrona di casa. Sono una vera e propria finestra sul Mondo che ci da la possibilità di conoscere moltissime storie. Ciò che ci affascina di più quando sfogliamo un libro è la scoperta di un’altra esistenza umana, tanto diversa ma in fondo spesso molto simile alla nostra.

Oggi gli esperti di ProiezionidiBorsa vogliono raccontare un libro che è ormai un classico della letteratura francese contemporanea. Dunque, ecco il libro straordinario che da speranza e felicità a tutti perché riesce a raccontare i limiti umani.

La storia di un giovane immigrato russo in Francia

Romain Gary è stato un militare, un diplomatico e infine uno scrittore naturalizzato francese. Nato a Vilnius quando ancora si trovava in Polonia, Gary va con la madre in Francia per cercare di vivere una vita migliore. Il libro in questione si chiama La promessa dell’alba e Gary cerca di raccontare a tutti la sua vita.

Come per moltissime famiglie anche italiane, quella di Gary ha vissuto per molto tempo nella povertà. Il padre non viene mai menzionato tra le pagine del libro, mentre la madre ha quasi un ruolo da coprotagonista.

Quest’ultima era un’attrice ebrea che ha cercato di sostenere al massimo il piccolo Romain, fin dalla sua più tenera età. Frasi di incoraggiamento e cieca fiducia nelle possibilità del figlio sono il pane della vita di questa signora di cui non sappiamo il nome.

Il suo sogno era quello di vedere il figlio scrittore e diplomatico. Il libro ci fa capire che il sogno si sarebbe realizzato, però, troppo tardi e la madre non riuscì mai a vederlo e viverlo.

Il libro straordinario che da speranza e felicità e ha ispirato moltissime persone ad amare

Dopo mille peripezie i due si separano, in quanto la guerra stava per cominciare e Romain, ormai in età di prendere le armi deve partire. Si unisce agli aviatori di Aix en Provence e vivrà quasi come un trauma l’invasione tedesca e poi l’armistizio.

Di conseguenza, scelse di unirsi alla resistenza francese sotto il cappello del Generale De Gaulle. La forza straordinaria di questo libro riguarda il profondo rapporto di amore che si instaura tra la madre e il piccolo e grande Romain. Un amore che supera anche la morte e tutte le difficoltà di questo Mondo.

Approfondimento

Ecco il libro che ha cambiato la vita a milioni di persone nella storia