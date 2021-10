Il sogno di portare a casa un bel gruzzolo di soldi affascina e occupa la fantasia di moltissimi. Tuttavia realizzare una vincita non è facile e spesso si tenta senza riuscire. Sarà forse che si gioca nei giorni meno indicati? Allora ecco i giorni più fortunati d’autunno per vincere alla lotteria secondo lo zodiaco.

Lo zodiaco e la fortuna

La fortuna è stata rappresentata sempre con la faccia di una fanciulla bendata, chiamata la dea bendata. Indica che quando la fortuna sceglie a chi inviare i suoi benefici, in genere non fa preferenze. Non premia e non punisce, è una dea che ama dare senza fare distinzioni e tutti possono tentare la sorte senza timori d’essere sfortunati.

Un periodo particolare

In questi giorni gli amanti dello zodiaco sanno bene che si è in un periodo un po’ particolare. Ciò è causato da due Pianeti che raramente si incontrano, ma quando lo fanno lasciano le proprie tracce. Giove e Saturno fanno parte dei Pianeti che influenzano con il loro passaggio la fortuna dei diversi segni zodiacali.

Giove in particolare è il Pianeta legato alla buona sorte e all’aspetto economico della vita. Quando Giove passa è il momento di provare a giocare qualche spicciolo per tentare la sorte.

Saturno è considerato in generale l’opposto di Giove. Se Giove apporta fortuna e benessere, con Saturno le cose cominciano a flettersi. Non è tanto nel senso della sfortuna o delle disgrazie, ma è un richiamo a metter un po’ di ordine in casa propria.

Ecco i giorni più fortunati d’autunno per vincere alla lotteria secondo lo zodiaco

Saturno e Giove si trovano insieme in questo periodo, un po’ controvoglia nel segno del Capricorno. Questo fenomeno accade raramente ogni 30 anni o più. La presenza di Saturno indebolisce le influenze di Giove, che ne soffre.

Per questo motivo finché Giove non si libera da questa presenza che diventa sempre più forte, difficilmente potrà inviare come sempre i suoi benefici sulla terra. Questa situazione di stallo e di influenza negativa di Saturno su Giove prende vigore a partire dal 19 ottobre.

Saturno e Giove

C’è da chiedersi fino a quando durerà questa presenza limitante di Saturno. Ebbene secondo le carte astrologiche Giove dovrebbe ritornare a donare la sua influenza positiva sulla Terra a partire dal 21 novembre, liberandosi di Saturno.

Questa influenza negativa e poi di nuovo positiva riguarderà diversi campi poiché Giove è il simbolo dell’etere, la dimensione sottile che pervade tutto.

In ogni caso ciò non significa che non si potrà vincere. Diciamo che la benignità di Giove sarà solo indebolita, ma la dea fortuna avrà sempre gli occhi bendati per tutti.

