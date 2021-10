Nella pulizia quotidiana, dopo aver preparato pranzi, cene e manicaretti vari abbiamo sempre cura di pulire il piano cottura. Abbiamo sperimentato i metodi più vari, dall’aceto al pomodoro, per renderlo lucido e splendente. Ma spesso i bruciatori del gas passano in sordina, probabilmente perché lo sporco non rimane in maniera visibile come sul piano. Tuttavia anch’essi hanno bisogno di cura e di manutenzione.

Molto spesso, infatti, sono la parte più difficile e faticosa da pulire. Pertanto, armiamoci di pazienza e dedichiamoci per qualche minuto anche alla loro pulizia. Diremo addio allo sporco ostinato dei fuochi della cucina con 3 trucchi infallibili. Manutenere e rimuovere le incrostazioni dai fornelli della cucina è molto importante per non rischiare di avere i fori ostruiti e non più funzionanti. Per pulire allora i fuochi della cucina, si possono utilizzare vari modi alternativi, naturali ed efficaci. Infatti, a volte bastano questi semplici ingredienti per pulire e igienizzare casa in maniera approfondita e senza sprechi.

Addio allo sporco ostinato dei fuochi della cucina con 3 trucchi infallibili

Per rimuovere le incrostazioni potremmo utilizzare, l’acido citrico, sale fino e limone, aceto e/o bicarbonato. L’acido citrico molto utilizzato per la pulizia domestica in quanto è economico e versatile, può utilizzarsi per il bucato, i vetri e anche per i fornelli della cucina. Si tratta di un composto presente negli agrumi (limone), venduto in polvere o a granuli che miscelato con l’acqua ha un incredibile effetto sgrassante e disincrostante.

Può essere addirittura usato nell’igiene personale come dopo-shampoo per eliminare il crespo e l’opacità dai capelli. Per il nostro scopo in cucina, occorrerà miscelare 150 gr di acido citrico in acqua bollente e mettere in ammollo per almeno un’ora i bruciatori della nostra cucina. Successivamente asciugarli per bene con un panno.

Un altro rimedio sempre efficace

Un altro metodo efficace è far bollire in un pentolino acqua, 3 cucchiai di sale e mezzo bicchiere di vino bianco. Poi lasciare in ammollo i nostri fuochi per circa un’ora. Sciacquare e asciugare per bene con un panno.

Infine, altro prodotto sempre super efficace contro lo sporco ostinato è il bicarbonato. Questo infatti può essere utilizzato per tantissime faccende domestiche, come lavare i cuscini di letti e divani per prevenire malattie e preservarci dai batteri. Basterà portare in ebollizione dell’acqua e poi aggiungere 3/4 cucchiai di bicarbonato e farlo sciogliere. Lasciare in ammollo per un paio d’ore e poi rimuovere le incrostazioni aiutandoci con una spugnetta morbida, sciacquare e asciugare bene.

A questo punto, oltre al piano cottura super brillante, avremo anche i fuochi liberi da incrostazioni e super funzionanti. Si consiglia di procedere alla loro pulizia una volta alla settimana, per evitare le ostruzioni e lo sporco difficile.

