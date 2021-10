Possono essere tanti i desideri racchiusi dentro di noi. Vincere alla lotteria molti soldi, poter trovare un lavoro, fare un lungo viaggio ecc. Sono tutte belle intenzioni ma ci manca la possibilità di realizzarle e ci sembra anche impossibile farlo. Ebbene per realizzare veramente un desiderio basta lasciarsi aiutare da questo bellissimo e potente talismano.

Le intenzioni della nostra vita

I nostri desideri possono essere anche legittimi ma non sempre si avverano. Eppure se diamo uno sguardo alla vita delle persone che li hanno realizzati, notiamo qualcosa in comune. Sono state quasi sempre ben convinte di ciò che volevano fare, ovvero ci hanno creduto.

L’intenzione è tanto importante per realizzare ciò che desideriamo. In molti casi tutti speriamo che qualcosa avvenga, però è come se tutto non dipendesse da noi, ma da un intervento esterno. Desideriamo vincere alla lotteria, ma solo se abbiamo il colpo di fortuna. Desideriamo eliminare dal carattere un aspetto che non ci piace, ma pensiamo che è difficile, e così di seguito.

L’intenzione nella vita ha successo se ci si crede e se si mantiene con costanza. Anche l’Universo è disposto ad aiutarci, ma solo se quella fiammella che brilla nel nostro cuore resta tale e non si spegne.

Per realizzare veramente un desiderio basta lasciarsi aiutare da questo bellissimo e potente talismano

Ad un obiettivo che si vuol raggiungere bisogna aggiungerci il cuore. Poiché le nostre intenzioni e i nostri desideri sono energia, hanno cioè una forza costruttiva, ecco che possiamo anche trasferirli o fissarli su qualche supporto energetico. Le pietre preziose e semipreziose a questo scopo funzionano come dei veri talismani.

Possiamo prendere la pietra tra le mani e scriverci dentro con il potere della nostra mente la nostra intenzione. Questo cristallo che porteremo sempre con noi, attraverso le sue vibrazioni ci ricorderà il nostro impegno e ci aiuterà a realizzarlo.

A ogni segno zodiacale la sua pietra

Ogni segno ha la sua pietra che si addice di più alle caratteristiche e alle disposizioni astrali del segno. Ecco quali sono le pietre che ogni segno può scegliere per le sue realizzazioni.

Per l’Ariete la pietra è l’eliotropo e il rubino, e per il Toro è lo zaffiro o il diaspro. La pietra indicata per i Gemelli è l’agata e per il Cancro lo smeraldo o la giada. L’onice è per il Leone e la Vergine porterà la corniola. La Bilancia sceglierà il quarzo rosa, mentre il berillo ben si addice al segno dello Scorpione. La pietra del Sagittario è il topazio giallo e il Capricorno porterà con sé la tormalina nera. L’acquamarina invece per l’Acquario e per i Pesci si sceglierà l’ametista.

Un altro modo per scegliere la pietra è lasciarsi attrarre interiormente da essa, senza però sceglierla per la sua bellezza, cioè per un puro fatto estetico.

Mantenendo ferme le proprie intenzioni e con l’aiuto delle pietre, ogni cosa può realizzarsi nella vita.

