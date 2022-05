Con l’arrivo della bella stagione, anche la natura si sveglia. Così sbocciano i primi fiori e i giardini italiani si tingono di colori accesi e vivaci. In molte città del Belpaese i parchi cittadini si illuminano di un verde acceso e le piante regalano le prime fioriture.

Ci sono alcune località che sono famose per le loro grandi distese di fiori, tutti luoghi che si possono visitare. Perché, se prima erano solo all’inizio della fioritura, ora sono nel pieno.

L’Italia è piena di luoghi con giardini botanici, ville e parchi in cui si può passeggiare e ammirare le bellezze della natura. Non solo fiori colorati, ma anche tantissimi alberi secolari che ci ricordano l’immensità dell’ambiente che ogni giorno ci accoglie.

Visitare quindi questi luoghi, oltre ad essere un piacere per i nostri occhi e magari una bellissima foto per i social, è anche un modo per apprezzare e conoscere la nostra terra.

Vediamo allora alcuni luoghi ricchi di flora che possiamo vedere in Italia. Proprio nella nostra Penisola, tra l’altro, se ne trova uno considerato tra i più belli al Mondo.

Ecco i giardini fioriti da visitare in un weekend di sole in Italia

Arriva allora il momento di prendere la mappa del nostro Paese e segnare i luoghi da visitare.

Ci troviamo in provincia di Verona, a Valeggio sul Mincio. Qui sorge un parco di 60 ettari che nel 2013 vinse il premio di parco più bello d’Italia e nel 2015 di secondo parco più bello d’Europa. Parliamo del Parco Giardino Sigurtà e possiamo ammirare giacinti, muscari, narcisi e papaveri. Fenomenale è anche il labirinto inaugurato nel 2011.

Una delle meraviglie della Riviera ligure è Villa della Pergola ad Alassio, luogo meraviglioso che si affaccia sul mare.

Sempre al Nord abbiamo Oasi Zegna a Trivero. Un’area naturalistica ad accesso libero e gratuito. Un luogo tutto da scoprire dove si possono fare moltissime attività. Un’esperienza adatta per chi ha dei bambini, ma anche per le coppie che amano dormire sotto le stelle nel silenzio della natura.

Sempre in Piemonte, tra Torino e Alba, sorge il castello di Pralormo. Qui è famosa la mostra Messer Tulipano che si tiene ogni anno per celebrare la fioritura di tulipani e narcisi.

In provincia di Viterbo invece troviamo il Centro Botanico Moutan. Questo è famosissimo perché ha la più vasta collezione al Mondo di peonie arboree ed erbacee cinesi. Ma i parchi non finiscono mai, ce ne sono tantissimi altri veramente mozzafiato da vedere. E allora ecco i giardini fioriti da visitare in Italia.

