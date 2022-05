Secondo gli esperti tra i giardini più belli del Mondo uno è italiano e merita assolutamente una visita

Durante i fine settimana moltissimi italiani cercano delle mete per rilassarsi. Di solito partono in famiglia e cercano dei luoghi o facilmente raggiungibili da più grandi centri abitati o quelli più economici.

Una scelta ottimale è passare la giornata in un giardino perché mette d’accordo tutti. C’è chi è appassionato proprio dell’arte dei giardini ed elenca tutte le varie tipologie come il giardino all’inglese, all’italiana o alla francese. Altri, invece, amano la natura e sono la maggioranza della popolazione che dunque sarà felice di stare in mezzo al verde. In particolare, secondo gli esperti tra i giardini più belli del Mondo uno è italiano e dovremmo assolutamente visitarlo.

Partiamo con Versailles e Kew Kew

Secondo gli esperti della National Geographic non ci sono dubbi: i giardini della Reggia di Versailles sono i più belli del Mondo. Il genio che li ha creati a metà del 17esimo secolo è André Le Notre per volontà del re sole, Luigi XIV. Sono più di cento ettari di viali, zone verdi e floreali in cui le statue classiche lasciano spesso il posto a laghi ornamentali. C’è persino un canale che il Re usava per le sue passeggiate in gondola.

Invece, a Surrey, in Inghilterra, troviamo I giardini reali britannici di Kew Kew. I giardini sono estremamente legati allo sviluppo delle scienze botaniche della corona britannica che ha voluto un giardino di studio a soli 16 km da Londra. Questi giardini ospitano la più grande serra di stile vittoriano del Mondo, la temperate house.

In Irlanda ci sono i giardini di Powerscourt Enniskerry, in una città a Sud di Dublino che si chiama Powerscourt. Sono i giardini di una villa in stile palladiano e sono ispirati al nostro rinascimento.

Invece, se cambiamo continente e andiamo in America troviamo un giardino davvero impressionante sull’isola di Vancouver, in Canada. Sono i giardini Butchart che contengono più di 700 varietà di piante.

Infine, troviamo i giardini che possono rendere orgoglioso il nostro Paese. Parliamo di quelli della Villa d’Este a Tivoli. Frutto dell’immaginazione di un cardinale, questo giardino e la villa erano prima un monastero benedettino. Le sue fontane continuano a stupire tutti i visitatori per la loro simmetria tipicamente italiana e rinascimentale. Segnaliamo la Fontana del Bicchierone, la Fontana Rometta e la via delle Cento Fontane. Si trovano a pochissimi chilometri dalla nostra capitale e sono un’ottima gita della domenica.

