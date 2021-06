Una nuova organizzazione domestica, più allegra e creativa, ci permetterà di pulire la casa sentendo meno la fatica e di non saltare il fine settimana altrove. Ecco il segreto infallibile per avere la casa pulita e godersi il week end. Con l’aiuto degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Lunedi laundry & beauty party

Il lunedì offre, di norma, una serata tranquilla, casalinga. Prima di cena facciamo il cambio biancheria in camera, bagno e sala da pranzo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

E dopo cena, appena tutti se ne vanno, diamoci sotto con l’asse da stiro e godiamoci un film mai visto.

Facciamo una pausa, come al cinema, per controllare il bagno dove avremo caricato la lavatrice. Mentre, i pezzi delicati, preferiamo passarli a mano.

A proposito: il ferro da stiro non si offende se abbiamo avviato una beauty routine: maschera al miele sul viso e un impacco ai semi di lino sui capelli.

Martedì clearing e lectura Dantis

Non c’è niente di meglio della Divina Commedia letta da Carmelo Bene, Vittorio Gassman, Giorgio Albertazzi o Vittorio Sermonti. Ascoltiamola da YouTube mentre puliamo il frigo, i fornelli, il forno e i pensili della cucina.

I Canti dell’Inferno sono perfetti anche se dobbiamo pulire le scarpe, sistemare le cose nell’armadio, fare giardinaggio in terrazzo.

Un mercoledì da leoni

Procuriamoci una scopa a vapore, ci renderà felici. Dopo aver pulito i pavimenti, rifiniamo il tutto con la dotazione di accessori davvero faraonica di questi elettrodomestici. Sono considerati un portento per eliminare batteri, sporco e detriti.

Noi invece vogliamo usarla anche come microfono per mimare le interpretazioni più famose di Bruno Mars o Freddy Mercury con i Queen mentre puliamo la nostra stanza da letto.

Il segreto infallibile per avere la casa pulita e godersi il week end

Per la pulizia dei bagni ci vogliono olio di gomito ma anche una buona dose di dinamismo e ironia. Le hit della popstar Dua Lipa a tutto volume sono perfette per il karaoke mentre sfreghiamo i sanitari e la doccia. Per non pensare a che ne è stato dei nostri ex. Se sono single oppure e quanti figli hanno.

In pochissimo tempo abbiamo finito e anzi è già arrivato venerdì: abbiamo giusto il tempo di fare la valigia per il week end e non farci cogliere impreparati.