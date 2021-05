Siamo alle porte di giugno e questo vuol dire che sta per arrivare l’estate. Oltre alle vacanze ed alla spensieratezza che evocano questa stagione, quando inizia a fare caldo, bisogna adeguarsi con l’alimentazione.

Infatti, ora più che mai va mantenuto uno stile di vita sano. Un modo semplice e salutare per raggiungere questo obiettivo è quello di mangiare molta frutta e verdura.

Quindi ecco gli alimenti preziosi come l’oro che non devono mai mancare nel carrello se vogliamo mantenerci in forma quest’estate.

Quale verdura comprare a giugno?

I primi ortaggi da acquistare in questo mese sono le zucchine. Queste sono ottime da cucinare e molto versatili. Oltre a ciò, contengono pochissime calorie e sono ricche di sali minerali e vitamine A e C.

Quindi sono buone e fanno bene alla salute.

Giugno sarà l’ultimo mese in cui è possibile trovare gli asparagi freschi. Ricchi di fibre ed antiossidanti, sono molto importanti per smaltire le tossine dall’organismo e per ridurre i livelli di colesterolo cattivo.

Hanno inoltre pochissime calorie e sono indicati per chi soffre di cellulite.

Concludiamo questa mini guida sulla migliore verdura di stagione con la cicoria. Anche questa ha proprietà depurative e diuretiche ed è utile per chi ha problemi digestivi.

Contengono vitamine E, K e B1 molto importanti per l’organismo.

Ecco la frutta

Iniziamo con la regina di questa stagione, ossia la pesca. Le pesche sono ricche di acqua, vitamine, fibre e sali minerali. Contengono pochissime calorie e grassi e per questo fanno bene alla salute. Regolano l’attività intestinale, depurando l’organismo ed aiutano a mantenere basso il colesterolo.

Altro frutto da aggiungere alla lista della spesa è l’albicocca. Oltre ad essere duttile in cucina sia per piatti dolci che salati, è ricca di sostanze benefiche per la nostra salute. Contiene molta acqua, fibre e sali minerali e pochissime calorie.

Infine, è opportuno inserire anche le ciliegie. Anch’esse sono molto ricche di vitamine A e C, utili a rinforzare le difese immunitarie. Oltre a questo hanno proprietà depurative e disintossicanti ed aiutano a prevenire patologie come l’invecchiamento precoce. Ottime anche per chi soffre di insonnia.

