La lavastoviglie è tra gli elettrodomestici più utili che abbiamo in casa. Ci fa risparmiare il tempo e la fatica che comporterebbe lavare a mano le stoviglie. Ebbene vediamo come ottimizzare ancora di più il suo utilizzo evitando di adoperare il detersivo. Ecco uno stupefacente metodo per lavare i piatti in lavastoviglie senza detersivo ed averli igienizzati e splendenti.

Perché è la scelta migliore

I motivi per i quali possiamo optare per queste tecniche sono molteplici. Queste tecniche permettono di non immettere nell’ambiente le sostanze inquinanti presenti nei detersivi. Oltre alla salvaguardia dell’ambiente è da tenere in considerazione il risparmio economico. Per sapere come utilizzare la lavastoviglie e risparmiare ulteriormente suggeriamo di leggere questo articolo.

Infine possiamo prenderle in considerazione come soluzioni di emergenza se dovessimo rimanere senza detersivo.

Qualsiasi sia il motivo per il quale optiamo per questa scelta, vediamo in pratica come fare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Acido citrico

Dunque pochi conoscono il grande potere sgrassante dell’acido citrico. È un prodotto contenuto negli agrumi. Si presenta come una polvere bianca. Dunque prepariamo una soluzione composta dall’ 85 % di acqua tiepida e 15% di acido citrico. Suggeriamo di adoperare dell’acqua decantata per 24 ore, in modo che sia demineralizzata. Se le stoviglie sono particolarmente incrostate utilizziamo il 20% di acido citrico. Giriamo il composto ottenuto fino a che la polvere non sarà totalmente disciolta. Ecco quindi che avremo un detersivo molto efficace e pronto all’uso. Possiamo prepararne una dose di circa un litro ed adoperarla via via agitandola prima di inserirla nella vaschetta del detersivo.

Scopriamo di più su uno stupefacente metodo per lavare i piatti in lavastoviglie senza detersivo ed averli igienizzati e splendenti

Sale e limone

In alternativa possiamo ottenere piatti e bicchieri pulitissimi avvalendoci di 2 ingredienti presenti in tutte le cucina: sale grosso e limone. La forza disincrostante di questi due elementi è nota a molti. Basterà quindi estrarre il succo di due agrumi. Versarlo in una ciotola. Aggiungere 4 cucchiai di sale grosso. Girare fino ad ottenere una pasta omogenea. Quindi inserirla al posto del detersivo. Avviare dunque un ciclo di lavaggio normale.

Per una brillantezza maggiore consigliamo di riempire lo scomparto del brillantante con dell’aceto bianco.

Ecco dunque svelato stupefacente metodo per lavare i piatti in lavastoviglie senza detersivo ed averli igienizzati e splendenti.

Approfondimento

Un trucchetto semplicissimo ma geniale che tutti dovremmo usare quando facciamo il caffè per risparmiare tempo e denaro