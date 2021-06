L’aggiunta di alcuni fiori blu in fiore sul terrazzo o sul balcone ad agosto è un buon modo per variare la tavolozza cromatica, durante i giorni più caldi dell’estate. I fiori blu, piantati in gruppi, evocano il colore del cielo e dell’acqua. Trasmettono una grande sensazione di freschezza, benessere, serenità e relax.

Completano le fioriture viola, rosa e bianca, rendendo più caldi i contrasti con il giallo, l’arancio e il rosso. Questi fiori che sbocciano in agosto sono disponibili in una vasta gamma di altezze, forme e sfumature di blu. Ecco quali scegliere con l’aiuto degli Esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

Ecco i fiori da piantare ora per avere un bellissimo davanzale blu a Ferragosto

Il ranuncolo colombiano è il re del giardino

Il monkshood colombiano è una perenne della famiglia del ranuncolo. Cresce spontaneamente negli Stati Uniti, nel Midwest, nell’Arkansas, nel Dakota del Sud e ad ovest alle Montagne Rocciose. È una pianta che abita rive di fiumi e boschi umidi.

I suoi steli generalmente diritti hanno foglie verdi a tre lobi. A luglio e agosto, il monkshood colombiano ci delizia con fiori blu-viola che si aprono dal basso verso l’alto.

Il Wildflower Center di Lady Bird Johnson consiglia di piantarlo in un luogo ombreggiato con terreno ricco e umido. Ma non alla portata di bambini e animali che potrebbero ingerirlo.

La harebell abita il giardino roccioso

Un’altra buona scelta è la campanula harebell, con fiori blu a forma di campana. Le fioriture compaiono da giugno a settembre. Questa pianta è ottima per il giardino roccioso, cresce selvaggia su spiagge e pendii montani e in boschi e prati aperti dal Maine a sud fino all’Arkansas, nel nord-ovest del Pacifico e nel nord della California.

Possiamo piantarla al sole per ombreggiare e asciugare il terreno sabbioso ben drenato.

L’astro di Gregg per i terreni ghiaiosi

Ecco i fiori da piantare ora per un bellissimo davanzale blu a Ferragosto. L’astro di Gregg cresce lungo i letti del torrente e nelle pianure aperte del Texas, del New Mexico e dell’Arizona. Alto fino a 50 cm, ha foglie verdi a tre lobi.

Nel corso di una stagione di fioritura che dura da marzo a novembre, produce grappoli di piccoli fiori blu. Durante i mesi autunnali questa pianta può essere una vera e propria calamita, se piace vedere il terrazzo popolato di farfalle. Ha bisogno di terreno secco e ghiaioso, ricco di calcare.