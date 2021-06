Luglio è il mese perfetto per dare nuovi colori e odori ai nostri giardini. Ma dobbiamo saper selezionare le piante giuste da coltivare e creare l’ambiente perfetto per farle crescere. Oggi noi di Proiezionidiborsa ne abbiamo scelte due bellissime e con notevoli proprietà curative: le bocche di leone e le viole del pensiero. Sono questi i 2 fiori che non potranno mancare a luglio nei nostri giardini

Le caratteristiche e le proprietà delle bocche di leone e delle viole del pensiero

Le bocche di leone sono fiori tipici delle zone mediterranee e possono toccare i 50 cm di altezza. Devono il loro nome proprio ai labelli presenti sulla corolla che quando vengono schiacciati si aprono ricordando le fauci di un leone. Questi fiori sono ricchi di glicosidi, sostanze con proprietà emollienti e lenitive. Per questo motivo vengono usati in infuso contro le infiammazioni del cavo orale o sulla pelle per alleviare i dolori delle scottature.

Le viole del pensiero sono fiori molto comuni nei nostri climi. Possono raggiungere i 20 centimetri d’altezza e hanno dei piccoli fiori arrotondati con i petali girati verso l’alto. Petali che hanno una colorazione che varia tra il giallo, il blu e diverse sfumature di viola. Dalla viola del pensiero e dalle sue foglie si ricavano infusi con proprietà depurative e antinfiammatorie per la pelle.

Sono questi i 2 fiori che non potranno mancare a luglio nei nostri giardini: come coltivarli

Per coltivare al meglio le bocche di leone abbiamo bisogno di un clima mite e soleggiato. Essendo molto resistente, questa pianta non ha bisogno di cure estremamente complesse. Ci basterà annaffiarla con regolarità quando il terreno è più asciutto facendo attenzione a non creare ristagni d’acqua per non rovinare le radici. E possiamo piantarle sia direttamente in giardino che in vaso.

Le viole del pensiero sono perfette per la coltivazione in vaso ma hanno bisogno di una base umida e permeabile. Per questo è meglio riempire il contenitore in cui metteremo i semi con un terzo di terra e due terzi di terriccio per i fiori. Per farle crescere sane e rigogliose dovremo tenerle in zone di penombra e annaffiarle a intervalli regolari. Anche in questo caso evitando i ristagni d’acqua.