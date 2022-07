Ecco i farmaci fotosensibili che potrebbero provocare reazioni tossiche con l’esposizione al sole e che gli esperti consigliano di non usare

Il sole rappresenta un toccasana per la salute delle ossa. Tuttavia, se preso in maniera scorretta o unitamente all’utilizzo di determinati farmaci, potrebbe provocare effetti deleteri per la salute.

Alcuni farmaci, infatti, con l’esposizione alla luce solare, potrebbero scatenare reazioni fotosensibili, ossia fototossiche o fotoallergiche. Questo perché i raggi UVA interagiscono con le molecole del medicinale. È importante, dunque, saperlo per evitare brutte sorprese.

In particolare, i raggi UVB possono causare patologie come i melanomi, mentre quelli UVA comportano il precoce invecchiamento della pelle. Inoltre, come indicato, interagendo con le molecole di determinati farmaci, causano reazioni quali eritemi o orticarie. Nella specie, le reazioni possono essere di due tipi: fototossiche o fotoallergiche. Le prime, solitamente, insorgono subito dopo l’esposizione al sole, mentre le seconde si presentano anche dopo 24-72 ore. Inoltre, le prime si manifestano con bruciature leggere, ustioni o iperpigmentazione.

Quali farmaci interagiscono con i raggi UVA

Le reazioni al farmaco dipendono dal dosaggio assunto. Quindi, più la dose è alta, più aumenterà il rischio di sviluppare una sintomatologia più forte. I raggi UVA, infatti, interagiscono sul principio attivo del farmaco, provocando lo sviluppo di molecole dannose per le membrane cellulari. Ma, vediamo, scendendo nel concreto, quali sono i farmaci fotosensibili che potrebbero provocare reazioni tossiche.

Tra essi, vi sono: gli antibiotici; gli antinfiammatori, detti FANS; alcuni antipertensivi; i farmaci antidiabetici; i diuretici; i farmaci per le patologie cardiovascolari; ipoglicemizzanti orali; gli antimicotici; gli antistaminici e i cortisonici; gli ansiolitici; gli antidepressivi; le pillole anticoncezionali.

In caso di reazione fotosensibile ai predetti farmaci è opportuno rivolgersi al medico per valutare se sospenderli. Altrimenti, meglio evitare l’esposizione al sole. In ogni caso, sarebbe bene evitare la luce solare, nelle ore centrali della giornata, quando i raggi UVA sono più intensi. Per uscire di casa, di giorno, inoltre, è necessario utilizzare la crema solare con un alto fattore di protezione. È bene spalmarla su tutta la cute ed assicurarsi che protegga sia dai raggi UVB che da quelli UVA. Inoltre, è consigliabile utilizzare vestiti che non aderiscano al corpo, fatti di tessuti naturali. Essi dovrebbero essere ampi e leggeri e coprire braccia e gambe. In più, è consigliabile indossare anche gli occhiali da sole.

