Le azioni Leonardo hanno raggiunto la massima estensione rialzista, adesso un ritracciamento potrebbe essere molto probabile

Dopo che negli ultimi cinque anni il titolo Leonardo ha fatto sempre peggio della media del suo settore di riferimento e del mercato italiano, le cose sono cambiate negli ultimi mesi. La guerra in Ucraina, infatti, ha messo le ali alle azioni Leonardo, che tuttavia rimangono molto sottovalutate. Inoltre, le tensioni geo-politiche potrebbe portare benefici alla società anche nei prossimi mesi. Basti pensare che proprio nei giorni scorsi la società Leonardo si è aggiudicata una commessa con la Polonia per la fornitura di elicotteri per un valore globale di 1,8 miliardi di euro.

Ma quali potrebbero essere gli sviluppi futuri in Borsa del titolo Leonardo?

Notiamo che le azioni Leonardo hanno raggiunto la massima estensione rialzista. Adesso, quindi, un ritracciamento potrebbe essere molto probabile. Come si vede dal grafico le quotazioni hanno raggiunto la massima estensione in area 10 euro. Da quel punto in poi è iniziato un movimento laterale che potrebbe anche sfociare in un ritracciamento prima di una nuova ripartenza al rialzo.

In quest’ottica un livello da monitorare con molta attenzione passa per area 9,275 euro. Una chiusura settimanale sotto questo livello potrebbe aprire le porte a una discesa almeno fino in area 7,7 euro. La massima estensione ribassista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 6 euro.

Qualora, invece, si dovesse partire nuovamente al rialzo, gli obiettivi più probabili potrebbero andare a collocarsi in area 15 euro.

La valutazione del titolo Leonardo

Nonostante il forte rialzo degli ultimi 6 mesi, durante i quali ha guadagnato il 60% circa, il titolo risulta essere ancora sottovalutato. Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, la valutazione basata sui multipli di mercato esprime una forte sottovalutazione. Il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, poi, esprime una sottovalutazione di oltre il 60%. Questo livello di sottovalutazione è anche confermato dal confronto del PE di Leonardo con quello dei suoi competitors a livello europeo. Infine, il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0,59 volte il suo fatturato.

Secondo quanto riportato sulle riviste internazionali, il giudizio medio degli analisti è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 25%.

Le azioni Leonardo hanno raggiunto la massima estensione rialzista: le indicazioni dell’analisi grafica

Leonardo Finmeccanica (MIL:LDO) ha chiuso la seduta del 1 luglio in rialzo dell’1,90% rispetto alla seduta precedente a 9,862 euro.

Time frame settimanale

