Molte persone soffrono di questa particolare patologia che colpisce le gengive. Spesso ce ne accorciamo solo quando ci laviamo i denti. Stiamo parlando della gengivite cioè un processo infiammatorio causato dalla placca batterica che provoca il gonfiore e conseguente sanguinamento delle gengive.

Premettendo che conviene sempre consultare il proprio dentista anche per valutare la gravità della gengivite, è possibile curarla con alcuni accorgimenti.

Ecco i fantastici rimedi naturali che in pochi conoscono per un sorriso lucente e brillante senza problemi per le nostre gengive. Prima di tutto è bene mangiare frutta e verdura fresche ricche di antiossidanti come le vitamine C ed E che migliorano la salute delle gengive.

Sono anche molto utili gli alimenti come lo yogurt per i loro fermenti lattici vivi e probiotici che aumentano le difese immunitarie. Inoltre, combattono i batteri che causano le gengiviti. Detto questo passiamo ad analizzare quali sono i rimedi naturali contro la gengivite.

Ecco i fantastici rimedi naturali che in pochi conoscono per un sorriso lucente e brillante senza problemi per le nostre gengive

Iniziamo dall’infuso di malva, classico rimedio della nonna contro le gengive gonfie e sanguinanti. Saranno sufficienti una tazza di acqua bollente e filtrare 2 o 3 cucchiaini di malva essiccata e tritata.

Poi semplicemente si dovrà sciacquare più volte la bocca durante la giornata con questo infuso. Il secondo rimedio è l’uso dell’olio di sesamo o cocco. Basterà versarne un cucchiaio in bocca e sciacquarla facendo passare il tutto tra i denti, le gengive e sulla lingua.

In questo modo la bocca verrà depurata dai batteri ma anche tutto il nostro organismo ne trarrà benefici. Ottimo rimedio contro le gengiviti è anche il succo di limone. È un rimedio che può risultare un po’ doloroso qualora le gengive siano molto infiammate, ma i risultati saranno incredibili.

Basta sciacquare direttamente la bocca con il succo di limone oppure mischiarlo con l’acqua.

L’uso della curcuma come rimedio

Infine, anche la curcuma è un ottimo rimedio contro le gengive infiammate e sanguinanti. Tutti la conoscono come spezia delicata per i palati e in tal senso lo può essere anche per le nostre gengive.

Infatti, basterà mischiarla con un po’ d’acqua per creare un composto da applicare per 5 minuti sulle gengive. Poi sarà sufficiente risciacquare con un po’ di acqua tiepida e le sue proprietà antinfiammatorie faranno il resto.