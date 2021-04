Avere i denti puliti e il palato bello fresco è molto importante per un sorriso smagliante e splendente. Per questo motivo è molto consigliato fare almeno due volte l’anno la pulizia dei denti.

In questo modo è possibile anche preservare l’estetica dentale più a lungo nel tempo. Spesso però capita che la sua efficacia duri poco perché non vengono prese delle precauzioni per il suo mantenimento.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ovvero si tende a mangiare subito dopo il trattamento anche cose che potenzialmente possono far male ai nostri denti. Il riferimento è a cibi e bevande con un pH molto acido come alcuni tipi di carne, farina, zuccheri, dolci e liquori.

Questo impedisce l’efficacia della pulizia dei denti che serve per ridurre e prevenire alcune fastidiose malattie come le carie e le gengiviti. Oltre al tipo di cibo e bevanda, però, è bene anche valutare la temperatura degli stessi.

Fare attenzione alle temperature dei cibi e delle bevande

Le prime cose che si prendono, infatti, dopo la pulizia dei denti devono essere almeno a temperatura ambiente per evitare shock termici.

Al netto di questo, però, è importante valutare i tempi entro cui cominciare a mangiare e bere dopo il trattamento. In particolare, questo vale se facciamo una specifica e particolare pulizia dei denti. Ci si riferisce alla pulizia a base di fluoruro che andremo qui di seguito a vedere.

In questo modo capiremo perché bisogna fare attenzione a non mangiare subito dopo la pulizia dei denti se si è ricevuto questo particolare trattamento.

Quanto aspettare e perché dopo il trattamento a base di fluoruro

Infatti, facendo attenzione a cosa si mangia, qualora non si sia ricevuto tale trattamento è possibile mangiare subito dopo senza particolari problemi.

Diversamente, se la pulizia è stata fatta seguendo questo tipo di trattamento, è bene aspettare almeno 30 minuti prima di mangiare o bere qualsiasi cosa.

Il motivo è che in questo lasso di tempo, i denti possono assorbire il fluoro. Se non si rispetta questo periodo temporale si rischia di vanificare lo scopo della pulizia appena fatta. Per questo motivo bisogna fare attenzione a non mangiare subito dopo la pulizia dei denti se si è ricevuto questo particolare trattamento.