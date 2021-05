Questo è il momento migliore per acquistare in anticipo i capi da sfoggiare nei prossimi mesi. Tra essi i costumi, un capo d’abbigliamento fondamentale per affrontare l’estate. L’armocromia aiuta a esaltare le proprie caratteristiche anche quando si tratta di bikini. Allora ecco i costumi migliori da indossare quest’estate sulla spiaggia, che si adattano a ogni corpo e stile e valorizzano le forme. Alcuni modelli e particolari colori esaltano le caratteristiche naturali di ogni donna. La Redazione descriverà prima il modello più adatto al proprio fisico e poi i colori amici per la propria stagione armocromatica. In questo articolo invece una guida per capire qualcosa in più sulla propria stagione di armocromia.

Il costume per donne clessidra

Per le donne con il fisico a clessidra il perfetto costume dovrebbe avere incroci all’altezza del seno e seguire una linea orizzontale. Un fisico a clessidra può facilmente indossare costumi a fascia o il famoso triangolo. Per lo slip meglio preferire modelli sgambati e a vita alta e con lavorazioni e dettagli nella parte superiore.

Fisico a mela

Le donne con fisico a mela hanno una fisicità esaltata da spalline ampie e scollature profonde o a cuore. Meglio usare costumi interi o a culotte e favorire drappeggi e lavorazioni nella zona della pancia.

Il fisico a forma di pera

Ecco i costumi migliori da indossare quest’estate sulla spiaggia per valorizzare il proprio fisico. Le donne pera dovrebbero scegliere costumi con frange o volant nella zona delle spalle e scollature a barca. Per lo slip meglio il modello a brasiliana o un modello simile, che evidenzi il punto vita.

Le donne rettangolo

Chi possiede un fisico a rettangolo dovrebbe puntare su bikini monospalla o sui modelli sportivi. In genere questo fisico dovrebbe scegliere qualcosa che crei movimento in particolare sul seno.

Stagione autunno

Una volta individuato il modello, ecco su quali colori puntare. Le ragazze autunno dovrebbero prediligere il verde oliva, il rosso mattone o colori aranciati. Ottime le fantasie a tema natura, il verde scuro e il giallo ocra.

Stagione inverno

Per le donne inverno meglio prediligere il nero o il fucsia. Ottime le stampe a righe, la fantasia zebrata e le fantasie floreali.

Stagione primavera

Per le donne primavera consigliamo di puntare sul verde pastello o il rosa chiaro. Ottimo anche l’azzurro oxford o il rosso ciclamino.

Stagione estate

I colori che valorizzano le donne estate sono rosa confetto, il giallo chiaro e le stampe floreali dai colori accesi.