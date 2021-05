Una cosa del genere non si era mai vista. Un connubio perfetto tra relax, natura, benessere e scoperta di una terra quasi incontaminata. Una vacanza che forse potrebbe veramente cambiare la nostra vita. Un’esperienza di salute e benessere veramente inimmaginabile, soprattutto perché è solo qui la spettacolare piscina termale davanti l’oceano per ritrovare la serenità e la pace.

Le acque termali

Le terme sono una bellissima esperienza. Non solo portano relax al corpo, ma fanno anche molto bene alle vie respiratorie. È veramente un percorso di benessere completamente naturale. In Italia ce ne sono molte; sia naturali, e quindi gratuite, sia a pagamento. Un altro posto molto famoso per le terme è Budapest, capitale dell’Ungheria. Ma non bisogna dimenticarsi di aggiungere alla lista delle località termali anche l’Islanda perché è solo qui la spettacolare piscina termale davanti l’oceano per ritrovare la serenità e la pace.

Una piscina tra le rocce a picco sull’oceano

Se uno pensa di averle viste tutte, questo sicuramente manca. Si trova a Kópavogur, a due passi da Reykjavik e si chiama Sky Lagoon. È una piscina termale a picco sull’oceano Atlantico, rocce intorno e, se fortunati, nel cielo l’aurora boreale. Un luogo dove mare e cielo si incontrano in un silenzio avvolgente. Una delle esperienze più bella della vita. Si potrà tornare a stretto contatto con la natura, si potrà ammirare la natura incontaminata dell’Islanda che ogni giorno regala esperienze uniche. Partendo dall’attuale eruzione del vulcano che sta regalando delle immagini uniche, passando per i ghiacciai, le cascate, i laghi, fino ad arrivare alla gita in barca per vedere le balene.

L’Islanda è un viaggio che ti porta a stretto contatto con la natura, è un viaggio on the road alla scoperta di terre mai viste che possono solo essere immaginate. Un luogo che almeno una volta nella vita va visto perché resterà per sempre impresso nei ricordi di chi vivrà quella esperienza.

Approfondimento

