L’estate non è ancora arrivata ma tutti possono già sentirla nell’aria, immaginando quando potremo fare i primi bagni, andare in piscina o andare in spiaggia.

Viaggiare con la mente ci mette di buon umore, soprattutto se ci troviamo in un negozio e vediamo i primi costumi da bagno che potremo presto indossare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco i costumi da bagno di tendenza che tutti stanno comprando in vista dell’estate per lasciare tutti senza fiato, indossiamoli anche noi.

Come scegliere il più adatto

Il prescelto deve per prima cosa riuscire ad esaltare i nostri pregi e minimizzare i punti che non ci fanno sentire a nostro agio.

Le tendenze di quest’anno ci permettono di scegliere il costume perfetto per ognuna noi.

Moda a parte, è fondamentale piacere a sé stessi, rispettando i nostri gusti e scegliendo un modello che ci faccia star bene.

Modelli di tendenza

Quest’estate dovremo puntare su costumi modello vintage ma anche su modelli particolari con tessuti e ricami originali.

Il colore in voga sarà il rosa e probabilmente lo troveremo in ogni vetrina.

Il bikini è un modello classico che ogni anno si reinventa mentre lo slip a vita alta è una rivoluzione geniale: nasconde la pancetta!

C’è l’imbarazzo della scelta, per esempio quelli a vita alta, con brasiliana o perizoma che risaltano i nostri punti forti coprendo pancia e fianchi.

Per il sopra, quest’estate il modello a fascia sarà molto utilizzata e le scollature possono essere di molte forme diverse.

Mentre lo slip da abbinare, potremo sceglierlo con o senza laccetti, a vita alta, media o bassa.

Le orlature saranno in voga trasmettendo originalità.

Interessante la tipologia a monospalla, alternativa al due pezzi, in grado di mettere in risalto le nostre spalle, appunto.

Il bikini con triangolo è un classico che può essere regolato o allacciato in diversi modi, ottimo per chi vuole avere ogni estate un’abbronzatura uniforme.

Lo slip con i laccetti ci aiuta non marcando troppo i fianchi, inoltre si asciuga facilmente, molto utile dopo la giornata passata in piscina o al mare.

Ecco i costumi da bagno di tendenza che tutti stanno comprando in vista dell’estate per lasciare tutti senza fiato.