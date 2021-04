Si dice che della ciliegia non si butta via nulla. Sembra strano, ma è proprio così. Ogni sua parte può essere utilizzata.

La polpa succosa, fa gola a tutti e ha innumerevoli proprietà benefiche. I noccioli, sono utilizzati come imbottitura di cuscini antidolorifici.

Rimangono i peduncoli. Ma anche questi non sono assolutamente da buttare via.

Proprietà drenanti e depurative dei peduncoli di ciliegia

I peduncoli, o piccioli, o gambi delle ciliegie sono dei piccoli rametti che uniscono il frutto al ramo. Non sembra vero, ma hanno innumerevoli proprietà benefiche.

Prima fra tutti il loro effetto drenante e disintossicante grazie alla presenza di potassio. Gli esperti affermano che i peduncoli aiutano ad eliminare i liquidi in eccesso senza compromettere l’equilibrio salino del nostro corpo. L’effetto drenante aiuta, quindi, a ridurre gli inestetismi della cellulite e il gonfiore addominale.

Le proprietà antinfiammatorie aiutano in caso di cistite e problemi legati al tratto urinario.

Sono rimasti tutti a bocca aperta quando hanno scoperto che i peduncoli delle ciliegie preparati in questo modo, aiutano a dimagrire.

Come preparare una tisana drenante

È facilissima da preparare e può essere gustata calda o fredda.

Abbiamo bisogno dei peduncoli non trattati con pesticidi. Lasciamoli essiccare in un luogo buio e asciutto. Una volta pronti, possiamo conservarli in un barattolo di vetro chiuso ermeticamente.

Quando abbiamo voglia di una tisana, ricordiamoci queste proporzioni. Una tazza di acqua per un cucchiaio di peduncoli. Lasciamo bollire e spegniamo il fuoco per dieci minuti. Filtriamo e gustiamo una buona e fruttata tisana.

Controindicazioni

Prima di bere la tisana di peduncoli assicurarsi di non essere allergici al frutto. Consultare sempre prima il medico se si è in gravidanza o se si assumono farmaci drenanti.