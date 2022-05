Una decina di giorni fa ci ponevamo la seguente domanda, dopo un rialzo del +175% cosa fare con le azioni AlgoWatt? La risposta riportata nel report si può riassumere come segue

Se settimana scorsa scrivevamo che dopo 7 settimane consecutive al rialzo il titolo AlgoWatt aveva ancora molto spazio davanti a sé, adesso bisogna essere più prudenti. Siamo, infatti, arrivati all’ottava settimana consecutiva di rialzo. Un evento che non si vedeva sul titolo AlgoWatt dal lontano 2013. Cosa ancora più importante, però, è il raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 0,864 euro. Potrebbe diventare, quindi, molto probabile un indebolimento della spinta rialzista.

Il ribasso di oltre il 50% dai massimi, quindi, non giunge inaspettato. Così come non deve sorprendere che il titolo AlgoWatt sia stato il peggiore della settimana scorsa con un ribasso di circa il 37%.

È interessante notare che il rialzo è stato non drogato in quanto è accompagnato da volumi in forte aumento. Per essere quantitativi possiamo dire che con l’exploit rialzista i volumi sul titolo sono aumentati di un fattore 10 circa. Nel corso del ribasso, invece, nonostante i volumi si siano mantenuti sostenuti sono risultati essere inferiori a quelli della fase rialzista. Potrebbe essere un’indicazione che il ribasso è solo temporaneo e presto potrebbe lasciare spazio nuovamente ai rialzisti.

Questo scenario è supportato dalla proiezione ribassista in corso. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno praticamente raggiunto la massima estensione ribassista e presto potrebbero nuovamente invertire al rialzo. Prestare, quindi, molta attenzione. Riassumendo, dopo mesi di rialzo il titolo AlgoWatt accelera al ribasso, ma la discesa potrebbe già essere al capolinea.

Per concludere, ricordiamo che AlgoWatt è inserito nella black list della CONSOB.

Il titolo azionario AlgoWatt (MIL:ALW) ha chiuso la seduta del 13 maggio a quota 0,64 euro, in ribasso del 6,43% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

