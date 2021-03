Da Cleopatra in poi, abbiamo sempre incontrato nella letteratura regine e imperatrici che si coccolavano con un bagno nel latte. Spesso questo era latte d’asina, la cui proprietà erano celebri. Ancora oggi, possiamo, anche noi, donarci un rituale di bellezza degno di una regina con il bagno latte e miele.

Una coccola nella vasca da bagno

Il latte e il miele sono ingredienti molto presenti nel mondo del beauty. È facile, infatti, trovare ricette per maschere viso o cerette a base di miele.

Anche il latte – di capra o di mucca – è spesso usato per saponette o creme per il corpo. Questo perché questi ingredienti, secondo molti, hanno caratteristiche emollienti, leviganti e antibatteriche.

Un bagno nel latte e nel miele potrà aiutare, quindi, la nostra pelle rendendola più morbida. Possiamo, inoltre, rendere il nostro bagno un momento di vero relax aggiungendo anche sali da bagno fatti in casa o acquistati o ancora delle gocce di olio essenziale. Ecco, allora, come preparare un rituale di bellezza degno di una regina con il bagno latte e miele.

Preparare il bagno al latte e miele

Possiamo preparare gli ingredienti mentre riempiamo la nostra vasca da bagno. Per il bagno di latte e miele ci servirà all’incirca un bicchiere di miele. Questo va sciolto in una caraffa di acqua bollente. Bisogna, infatti, mescolare bene finché non ci saranno più tracce di miele.

Ora si possono aggiungere alla miscela due o tre bicchieri di latte di mucca o di capra. Possiamo usare sia il latte scremato che quello intero a seconda di cosa abbiamo in frigo.

Anche in questa fase dobbiamo mescolare bene.

A questo punto non resta che versare il tutto nella nostra vasca e immergerci! In questa fase possiamo anche aggiungere del sale marino o dei sali da bagno. In tal modo potremo combinare gli effetti del bagno nel latte e miele con i benefici dei sali di Epsom.