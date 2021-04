La piattaforma di streaming americana Netflix da anni sta raccogliendo tantissimi generi diversi. Tra questi, uno di quelli più in ascesa è quello dello stand up comedy. Nel catalogo del servizio ci sono decine di titoli che possono aiutare i Lettori a far passare l’astinenza da “Lol – Chi ride è fuori”, programma trasmesso su Amazon che ha riscosso un successo incredibile. Un mix sapiente di stand up comedy, improvvisazione e reality che ha incollato allo schermo milioni di italiani.

La Redazione di ProiezionidiBorsa ha realizzato una breve selezione degli spettacoli più belli presenti in streaming. L’idea è quella di curare la noia con questi spettacoli di comici su Netflix da morir dal ridere.

I migliori comedian internazionali

Uno degli spettacoli più interessanti è quello di Whitney Cummings, protagonista di una serie su NBC e creatrice di “2 Broke Girls”. “Can I Touch It” esplora le problematiche del #MeToo e cos’è cambiato nel 2019, anno in cui esplose il caso.

“Growing” di Amy Shumer è incentrato sul suo periodo di gravidanza. L’artista non è solo una comica molto apprezzata, ma anche una scrittrice, attrice in film e serie Tv, pluripremiata in diversi campi ed è una delle comiche più apprezzate oltreoceano.

Uno dei più noti e importanti comici mondiali degli ultimi anni è Chris Rock. Noto per il suo lavoro al Saturday Night Live negli anni Novanta, è attore e doppiatore e ha realizzato tanti speciali per Netfilx. Lo spettacolo Tamborine segna il suo arrivo sul piccolo schermo.

Anche comici italiani

Su Netflix non ci sono solo comedian d’oltreoceano. Anche gli italiani trovano il loro spazio. Tre dei migliori sono Edoardo Ferrario con “Temi caldi”, Saverio Raimondo con “Il satiro parlante” e Francesco De Carlo con “Cose di questo mondo”.

De Carlo, in particolare, racconta della sua esperienza di stand up comedian nel mondo anglosassone, e del suo tentativo di trasportare quel tipo di comicità anche in Italia. Un po’ quello che hanno provato a fare Grillo, Benigni, Teocoli e altri grandi. Così si può curare la noia con questi spettacoli di comici su Netflix da morir dal ridere.