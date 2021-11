Il weekend di sconti più caldo dell’anno si avvicina. L’ultima settimana di novembre i siti di acquisti online esploderanno di richieste grazie al Black Friday. Si tratta di una “tradizione” americana ormai esportata in tutto il Mondo.

Tutte le maggiori catene di vendita, sia fisiche che digitali, incastrano in quella giornata e nel weekend successivo alcune delle offerte più ghiotte dell’anno.

I consumatori sono spesso portati ad aspettare questi tre giorni magici per portarsi a casa delle offerte a volte irripetibili. Soprattutto nel campo della tecnologia è facile trovare prezzi scontatissimi su tantissimi prodotti. Smartphone, PC, componentistica, accessori per la domotica, ma anche televisori, elettrodomestici e tantissimo altro viene offerto a prezzo super scontato solo per un periodo di tempo limitato.

Proprio per questa grande attenzione commerciale, è facile che qualcuno malintenzionato possa approfittarne: ecco i consigli per evitare acquisti sbagliati durante il Black Friday.

Alcuni utili strumenti

L’ultimo venerdì di novembre sarà quindi il fatidico Black Friday e bisogna farsi trovare pronti per gli acquisti. Ci vuole, però, qualche accortezza per fare tutto per bene e non spendere soldi inutilmente. In primo luogo è utile definire un budget massimo.

Questo aiuterà a non farsi prendere dallo shopping selvaggio. Una buona idea è sfruttare gli sconti per fare i regali di Natale. Si può creare una lista dei desideri condivisa su Amazon e gestirla con il resto della famiglia, in modo da organizzare lo shopping e non comprare doppioni.

Per sapere se effettivamente l’acquisto che si vuol fare è a prezzo scontato, si possono utilizzare alcuni servizi online come CamelCamelCamel o estensioni per il browser web come Keepa. Grazie ad esse, si può visualizzare anche graficamente l’andamento dei prezzi per l’articolo interessato.

Un altro metodo per capire se il prezzo è giusto è utilizzare un comparatore online. Ce ne sono tantissimi, anche direttamente su Google, completamente gratuiti e molto utili.

Ecco i consigli per evitare acquisti sbagliati durante il Black Friday

Nelle offerte del Black Friday possono capitare anche i comodissimi Warehouse Deals di Amazon, che permettono di sfruttare ulteriori sconti. Fino al 30 novembre di quest’anno, per esempio, c’è un ulteriore 30% di sconto su tutti i prodotti usati presenti in magazzino. Lo sconto si applica al carrello.

Le truffe, bisogna ricordarlo, sono dietro l’angolo. Meglio evitare di acquistare prodotti tramite link poco affidabili inviati su WhatsApp e affidarsi a provider di sicura reputazione come Poste Italiane e PayPal.