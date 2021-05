Amazon è diventato una componente quasi imprescindibile della vita di tutti. Che sia per acquistare un libro primo in classifica, un cavetto per il computer, il disco della propria band preferita o addirittura abbigliamento, chiunque conosce le potenzialità di questo sito di e-commerce.

Non è un caso che, dopo la pandemia da coronavirus, gli introiti dell’azienda siano aumentati enormemente. C’è perfino chi, su Amazon, fa la spesa! Ed è anche un ottimo modo per effettuare acquisti ripetuti di beni di consumo come pasta, prodotti per la casa, mangimi per animali e quant’altro.

Scovare le offerte migliori

Insomma, l’utilizzo di Amazon come “centro commerciale digitale” è ormai acclarato. Ma non tutti sanno che le offerte proposte potrebbero non essere sempre le più convenienti. Oggi gli Esperti di Tecnologia e Risparmio di ProiezionidiBorsa hanno unito le forze in modo da far scoprire ai Lettori un metodo semplicissimo per scovare le proposte migliori di tutte. È facile, gratuito e perfettamente legale: l’unico requisito è utilizzare un computer.

Nessuno dovrebbe fare acquisti su Amazon senza prima aver fatto questa importantissima operazione per risparmiare. Basta scaricare e installare l’estensione per browser – funziona sia su Chrome che su Firefox che su Edge – chiamata Keepa. Grazie a questo piccolo e utilissimo tool sarà possibile avere davvero il controllo completo dei prezzi di un articolo in vendita su Amazon.

Keepa è un’estensione per browser velocissima da impostare, sicura per la privacy e utilissima. Basta installarla – la procedura cambia in base al browser web che si utilizza – e il gioco è fatto.

Quando si aprirà la pagina di un qualunque prodotto Amazon, subito dopo la descrizione del prodotto verrà mostrato un grafico interattivo che illustra l’andamento dei prezzi a cui quel prodotto è stato proposto negli scorsi mesi. Verranno anche visualizzate le varie offerte dal “warehouse” e quando il prezzo ha raggiunto il minimo storico.

Con una grafica chiara, semplice e intuitiva, sarà dunque possibile capire a colpo d’occhio se il prezzo di vendita attuale è davvero un “best buy”, un’offerta irrinunciabile, o se magari aspettando altri periodi dell’anno, come il Black Friday e il Cyber Monday, si possono sfruttare offerte ancora più convenienti. Keepa farà la gioia di tutti i risparmiatori.