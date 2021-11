Siamo ormai oltre la metà di novembre e nell’aria si sente già odore di Natale.

In alcune città, un po’ in anticipo, già sono apparse le prime luminarie e in qualche negozio si possono già intravedere degli addobbi.

Insomma, tutto sembra essere quasi pronto per l’inizio del mese più magico dell’anno.

In effetti, non è presto per iniziare a pensare a dove trascorrere qualche giorno di meritato relax durante le festività.

Ogni occasione è buona, che si tratti di partire insieme a tutta la famiglia, in coppia e perché no, anche da soli, ma Natale è sempre Natale.

Il magico borgo che diventa presepe vivente perfetto per un mini viaggio da prenotare fin da subito

Le ferie sono fissate e ora ci ritroviamo di fronte al pc o allo smartphone alla ricerca del posto migliore per evadere dal tran tran quotidiano.

Cosa può esserci di meglio di un bel giro nel cuore verde d’Italia?

Stiamo parlando proprio dell’Umbria, una Regione dove trovare arte, storia, buon cibo e panorami mozzafiato.

È proprio lì che si trova il magico borgo che diventa presepe vivente perfetto per un mini viaggio da prenotare fin da subito.

Il borgo in questione è Rasiglia, tra i più suggestivi che si possano trovare in Italia, conosciuto anche come “il borgo dei ruscelli”.

Immaginiamo il tipico borgo medioevale, tutto pietre, vicoli e stradine da dipinto.

A questo aggiungiamo dei limpidi ruscelli e delle cascate che scorrono nel bel mezzo del paese, tra deliziosi ponticelli e specchi d’acqua.

Tutto questo e molto di più è Rasiglia, una frazione del Comune di Foligno situata nella Valle del Menotre.

E se ci mettessimo tutta la magia del Natale?

Rasiglia è visitatissima in estate per ovvie ragioni, ma lo è altrettanto in inverno specialmente nel periodo natalizio.

Il motivo è piuttosto famoso.

Nel mese di dicembre infatti tutto il Borgo ogni negozietto, garage, porticato, viene allestito per prendere parte ad una delle più grandi rappresentazioni della Natività.

Dopo lo stop dovuto alla Pandemia quest’anno il Presepe di Rasiglia tornerà a splendere dal 26 dicembre al 6 gennaio.

Ogni abitante è coinvolto, in abiti tipici ed alle prese con i lavori del tempo.

Proprio come in un vero presepe non mancano tanti animaletti di campagna che si lasciano avvicinare di buon grado.

Da lì inoltre si possono raggiungere facilmente tante meravigliose mete dove soggiornare e da cui spostarsi. Tra le tante la stessa Foligno, e poi Spoleto, Perugia e Assisi.

Non resta che cercare la struttura più adatta ad ospitarci e prepararci a vivere dei giorni all’insegna dello stupore.

