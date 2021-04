Durante i vari lockdown, molte persone si sono dovute improvvisare cuochi, parrucchiere e barbieri. Alcuni con risultati soddisfacenti altri un po’ meno. Sicuramente però, il taglio fatto in casa è risultato una soluzione migliore di lasciare la nostra chioma in modo selvaggio.

In particolare, per gli uomini, tagliarsi i capelli a casa era diventato indispensabile e molte fidanzate hanno sopperito al ruolo del barbiere del proprio ragazzo. In realtà però, questa soluzione temporanea ha ispirato dei tagli innovativi e non solo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Infatti, sono stati molti i consigli degli Esperti che per ovvi motivi non hanno potuto esercitare il loro mestiere dal vivo per diverso tempo.

In questo modo ognuno si è potuto arrangiare mantenendo comunque un taglio alla moda e pronto per l’estate. Tutto questo, non è valso solo per l’estate scorsa ma è possibile farne tesoro pure per quest’anno.

Il taglio da uomo super corto: la zona frontale

Infatti, ecco i consigli degli Esperti per un super taglio uomo da fare in casa velocemente per un’estate alla moda. Secondo Stefano Terzuolo, fondatore di GUM Salon, è possibile definire un taglio maschile fai-da-te senza combinare un danno al proprio look.

Qui di seguito esamineremo il taglio uomo super corto ideale per l’estate e ciò che serve è una macchinetta con distanziatori di varie misure. Il primo step è sempre quello di procedere con uno shampoo, poi è bene tamponare i capelli con un asciugamano senza strofinare eccessivamente.

Fatto ciò, bisogna pettinare i capelli in avanti facendo in modo che cadano in modo naturale e cominciare ad usare la macchinetta partendo dai lati.

Il distanziatore deve essere di 6 mm cominciando dal basso verso l’alto. La macchinetta deve essere tenuta parallela al capo e con pazienza bisogna arrivare a rasare fino alla parte più alta della testa.

Il retro

Per il retro è un po’ più complicato ma vale lo stesso e lo si può fare aiutandosi con uno specchio. Passando alla parte superiore, invece, si deve iniziare con la zona frontale usando un distanziatore di 12 mm. Piccolo accorgimento.

Bisogna sempre usare la macchinetta in direzione opposta a quella dei capelli. Ecco i consigli degli Esperti per un super taglio uomo da fare in casa velocemente, per un’estate alla moda.