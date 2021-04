La primavera con le prime giornate calde è il momento ideale per decidere di eseguire dei lavori in casa. Parliamo anche della semplice tinteggiatura di una stanza, che, col solo cambio delle tende e l’aggiunta di un paio di accessori, può trasformare davvero la nostra casa. È questo il colore del momento tra i più affascinanti in assoluto che darà alla nostra casa un aspetto romantico e fiabesco: il lilla. Non più considerata caratteristica delle camerette dei bambini, ma una tonalità nuova, allo stesso tempo vintage e fiabesca. Vediamo assieme ai nostri Esperti come intervenire con qualche idea geniale ma senza un budget illimitato.

Blu rosso e bianco

Il lilla, ci riporta subito alla mente anche il meraviglioso fiore ed è considerato artisticamente una tonalità del viola. È incontro tra il blu, il bianco e rosso. Da sempre è uno di colori simbolo della primavera e del risveglio della natura. Ma, non solo, perché araldicamente è legato alla nobiltà e al trono del re. Un colore che ha ispirato molti artisti e altrettanti romanzieri. Sa infatti essere romantico, ma anche misterioso. Ed è per questo che decidere di dare un nuovo look al soggiorno, dipingendolo di lilla è un’impresa coraggiosa e degna di personalità. Ma, possiamo anche limitarci a una sola parete, magari quella della tv, abbinandola ai colori che vedremo.

Ottimo col grigio e anche il bianco

Se per diversi motivi decidiamo di dipingere una parete sola della sala, nessun problema, l’importante è accompagnarla possibilmente a:

grigio;

bianco e avorio;

beige;

rosa.

Una combinazione col blu farà l’effetto fiaba, mentre unendola al rosa, creeremo un’atmosfera della Parigi della Belle Epoque. Assieme al bianco donerà invece tanta luce alla stanza.

La scelta degli accessori

In base alla combinazione delle pareti, andremo a completare con arredi e accessori. Ma contano anche tanto gli infissi, perché se li abbiamo già bianchi, magari laccati, la luce della stanza sarà davvero invasiva e spettacolare. Giochiamo magari anche sul tipo di tappeto, sul tavolino e sul lampadario. Fondamentale per il nostro effetto saranno ovviamente divano e poltrone, in base alla mini-guida ai colori che abbiamo sopra suggerito. È questo il colore del momento tra i più affascinanti in assoluto che darà alla nostra casa un aspetto romantico e fiabesco.

