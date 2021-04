Se prima della pandemia la medicina indicava nello stress il maggiore disagio della popolazione mondiale, pensiamo quali livelli abbia toccato adesso. Probabilmente non hanno fatto i milioni di dollari solo i produttori di mascherine e gel igienizzanti, ma anche quelli di prodotti antistress. È indubbio infatti che, quando usciremo dalla pandemia, ci ritroveremo sicuramente più poveri e più stressati. Per questo, dovremmo cercare nella natura dei rimedi semplici, ma concreti. E, questo è l’unico fiore del suo genere riconosciuto per adattarsi al nostro pessimo umore cambiandolo in meglio con una semplice tisana: parliamo della rhodiola.

Come trovarla in commercio

Sicuri che questo argomento attirerà l’attenzione dei nostri Lettori, partiamo dalla fine, suggerendo come e dove trovare questa erba assolutamente rilassante. Con la solita premessa, però di non assumerla senza consulto del medico o del farmacista di fiducia. Possiamo acquistare la rhodiola in:

comode capsule;

integrata in bustine con altri estratti naturali;

in tintura madre;

oppure in assoluzione diluita nell’acqua.

Si trova in farmacia, erboristeria, ma anche su internet.

Le sue caratteristiche ne fanno una pianta davvero unica

È l’unico fiore del suo genere riconosciuto per adattarsi al nostro pessimo umore cambiandolo in meglio con una semplice tisana, o, con una veloce pastiglia. La rhodiola è infatti considerata in assoluto uno dei migliori equilibratori del nostro umore. Non è conosciutissima, eppure ha la grande capacità di agire concretamente sul cortisolo, l’ormone dello stress. Abbassando quest’ultimo e alzando invece la serotonina, ormone della felicità, aumenta il livello del buon umore. Ma, agisce in maniera salutare anche sulla qualità e sulla quantità del nostro sonno. Che, come sappiamo, è fondamentale per stabilire l’umore col quale ci alziamo alla mattina.

Una funzione fisiologica tutta sua

La rhodiola, molto più di tante altre colleghe, vanta la cosiddetta capacità “adattogena”. Ossia, aiuta letteralmente il nostro organismo ad analizzare e controbattere gli stress a cui siamo sottoposti. In molti paesi europei, questa pianta è consigliata dai medici per affrontare anche semplicemente dei lunghi periodi di cambiamento della vita. Dal lavoro, alla salute, fino al matrimonio e ai rapporti interpersonali, questa pianta è perfetta per aiutarci ad affrontare stress e fatica, innalzando di buonumore.

