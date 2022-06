Con l’arrivo della bella stagione è sempre più importante curare mani e piedi. Soprattutto questi ultimi li mostriamo sempre di più con sandali e scarpe aperte che mettono in mostra anche le unghie. È per questo che scegliere di mettere uno smalto che ci valorizzi è importante per apparire sempre curate ed eleganti in ogni circostanza. Abbiamo a disposizione una grandissima varietà di marchi di smalto e di colorazioni fra cui liberamente scegliere. Spesso a prezzi anche molto economici e vantaggiosi, se sappiamo cercare bene. Tuttavia, ecco i colori di smalto che le over 40 non dovrebbero scegliere.

Armocromia

Quando parliamo di armocromia ci riferiamo allo studio delle combinazioni tra colori diversi. Non si tratta di una scienza esatta, ma farci effettuare un’analisi personalizzata per scoprire la nostra stagione cromatica di riferimento può essere sempre un ottimo consiglio. In particolar modo, la stagione cromatica è il metodo con cui scegliamo i colori che si abbinano al meglio con la nostra pelle.

Possiamo però effettuare una giusta scelta anche senza seguire obbligatoriamente le leggi dell’armocromia, scegliendo dei colori che stiano bene anche con l’abbronzatura.

Infatti, ci sono alcuni errori che dobbiamo evitare di fare quando scegliamo la colorazione di smalto per mani e piedi. Ciò vale soprattutto se abbiamo già un’abbronzatura molto accentuata.

Ecco i colori di smalto che le over 40 e 50 dovrebbero assolutamente evitare con l’abbronzatura

Partiamo sottolineando che non ci sono regole assolute, ma è consigliabile evitare tutte quelle colorazioni di smalto che presentano un sottotono freddo. Evitiamo quindi il grigio e tutti i colori neutri o scuri dalle sfumature simili. Ad esempio, evitiamo il color tortora e il grigio topo. Preferiamo colori vibranti ed accesi piuttosto che i toni pastello, o comunque troppo chiari, che prediligevamo in primavera. Diamo ampio spazio a colori intensi e caldi, con la vistosa eccezione del blu e del verde. Infatti, sebbene questi due colori sembrino freddi, in realtà portano con sé una carica espressiva in grado di mettere in valore la nostra abbronzatura.

Infine, il nero è sempre alla moda. Ma niente fa risaltare di più il colorito baciato dal sole di un bel colore bianco sia per le mani sia per i piedi. Da abbinare con qualsiasi stile di abbigliamento e accessorio.

