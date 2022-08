In estate, in tanti sono alle prese con la fatidica prova costume. Agosto è arrivato e ci teniamo a fare bella figura in spiaggia, senza esibire girovita e salvagenti imbarazzanti. Uno dei motivi che ci spingono, in questa stagione, a fare diete ipocaloriche, scegliendo cibi leggeri e freschi. Anche perché il caldo fa passare la voglia di mangiare e faremmo bene ad evitare certi cibi che non si sposano con le temperature elevate. Eliminando dalla tavola alimenti che non si adattano a questa particolare stagione.

Attenzione a quei piatti che vanno di moda in estate, soprattutto se li mangiamo con troppa frequenza

Allora, ecco i cibi da evitare per mangiare sano e leggero in estate contro il caldo torrido. Si sa che in estate si mangiano spesso insalate di riso o pasta, anche se esistono delle altre economiche alternative veloci e leggere. Mentre sono altri i piatti da eliminare dal menù. Le fritture, in generale, non sono adatte per questa stagione. È chiaro che quando si è al mare diventa difficile rinunciare alla classica frittura di pesce, piatto tipico vacanziero. Però, occorre sapere quello a cui stiamo andando incontro.

Digerire un fritto, infatti, che, spesso, viene fatto con olio utilizzato più volte, richiede uno sforzo supplementare per la nostra digestione. Rendendola più appesantita e, quindi, provocandoci un aumento di sudore. E anche il fegato si troverà sovraccaricato. Anche la grigliata, altro piatto che, in estate, accompagna serate in compagnia o cene tra amici, sarebbe da evitare. La maggior parte delle volte, infatti, è composta da carni grasse, ovvero ricche di grassi saturi. Il che non giova al nostro sistema cardiovascolare. Per non parlare del fatto che, se non venissero cotte a regola d’arte, potrebbero crearci ulteriori problemi di salute.

Non è che le bevande vadano trascurate. È chiaro e comprensibile che un bicchierino di più, soprattutto in compagnia, ci scapperà. Non è un grosso problema. Diverso è se beviamo alcol con maggior frequenza, soprattutto se non siamo abituati. Ci porterà ad avere un aumento della temperatura, come conseguenza minima, oltre che affaticamento in generale. Non il massimo con il caldo.

Ecco i cibi da evitare per mangiare sano e leggero in estate contro il caldo

Anche le bevande gassate, ovviamente, non sono il massimo in estate. Ovvio che, sul momento, vanno giù che è un piacere. Il problema, però, è il poi. Se sono ricche di zuccheri, non si sposeranno, di certo, con il nostro tentativo di dieta. Possono anche provocare dissenteria in alcune persone, anche perché alcune contengono caffeina, che potrebbe avere anche effetti diuretici.

I salumi sono altri alimenti che, soprattutto in compagnia, diventano un modo semplice per farci una serata con amici. Magari con un cocktail, in una sorta di apericena. Attenzione, però, a non esagerare, perché molti di loro sono ricchi di grassi saturi e colesterolo di quello cattivo. Sempre meglio preferire quelli più magri.

