3 secondi piatti estivi veloci ed economici da mangiare freddi e senza cottura per risparmiare sulla bolletta

In estate, la parola d’ordine è fare meno fatica possibile. È la stagione delle ferie, dove dovremmo prenderci vacanza anche dalle solite abitudini. Col caldo che fa, poi, meno si cucina, meglio è. Anche per quello che ci costano le bollette, a partire dal gas, sempre più caro, con o senza guerra in Ucraina. Insomma, ben vengano le idee per mangiare dei piatti freddi senza cottura, meglio ancora se economici.

Ecco, allora, 3 secondi piatti estivi veloci ed economici da mangiare freddi, che potrebbero fare al caso nostro per le sere d’estate. Una prima idea è il gazpacho. Facile da preparare e soprattutto perfetto per combattere il caldo estivo. E senza usare i fornelli. Come si prepara? Prendiamo dei pomodori maturi (300 g), 75 g di peperoni rossi o verdi, cipolle, cetrioli. Come ingredienti ci serviranno anche 60 g di mollica di pane, 50 ml di olio, 15 ml di aceto bianco. Oltre ad aglio, sale, pepe e menta.

Cosa dovremo fare? Tagliare a cubetti le verdure e metterle in un contenitore di vetro con del sale. Questo per far perdere loro i liquidi. Bastano circa 30 minuti. Non buttiamoli via questi liquidi, perché ci andremo ad immergere la mollica. Congeliamo le verdure per un paio d’ore. A questo punto, le togliamo dal freezer lasciandole scongelare per circa 60 minuti in un recipiente. I liquidi usciti li metteremo ancora con la mollica. È il momento di mettere il tutto in un mixer e frullare. Poi, pian piano, aggiungiamo l’olio, continuando ad usare il mixer per 60 secondi. Filtriamo con un colino e aggiustiamo di sale e pepe.

Un secondo alternativo potrebbe essere quello con bresaola e caprino. Semplicemente, prendiamo delle fette di questo gustoso salume e le trasformiamo in una sorta di cannolo. Che andremo a riempire con un mix composto da caprino mischiato con noci frantumate e delle pere a pezzettini. Leghiamo il tutto con erba cipollina.

Il terzo piatto da servire freddo, senza dover cucinare, è una insalata di anguria. Frutto che si presta a varie interpretazioni, come l’anguria ubriaca ad esempio, ma non solo. Per il nostro piatto dovremo prendere dei pezzetti di questo frutto poliedrico, che saranno l’elemento principale della portata. Insieme mischieremo del caprino, cipolla di Tropea, cetrioli, olive nere e salmone affumicato. Un piatto completo, ricco di proprietà, perfetto per l’estate.

